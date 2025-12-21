KOL nổi tiếng ăn chặn gần 30 tỷ đồng tiền từ thiện cho trẻ em ung thư, hiện đối diện mức án 20 tháng tù

Ngày hôm đó, người có tầm ảnh hưởng nhất nhì lĩnh vực thời trang, Chiara Ferragni, trong bộ vest hai hàng khuy kín đáo lặng lẽ bước xuống hành lang sáng đèn của Cung điện Công lý ở Milan, bắt đầu phiên tòa xét xử tội gian lận. “Đây là thời điểm khó khăn trong cuộc đời tôi”, cô lịch sự nói. “Cảm ơn vì đã có mặt ở đây. Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước”.

Cung cảnh này hoàn toàn khác xa hình ảnh mà 28 triệu người theo dõi Ferragni trên Instagram vẫn thường thấy ở nhà thiết kế người Ý quyến rũ 38 tuổi. Cô từng nằm trong danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2015 và được Forbes vinh danh là người có tầm ảnh hưởng hàng đầu năm 2017. Giờ đây, con đường đi mà các tay săn ảnh săn đón đã trở thành lối vào phòng xét xử.

Trong tháng này, Ferragni sẽ trở lại tòa án để nghe phán quyết về tội lừa đảo người tiêu dùng vào năm 2022 liên quan đến một dự án hợp tác từ thiện bán bánh pandoro Giáng sinh mang thương hiệu Balocco.

Các công tố viên ở Ý tuyên bố rằng Ferragni đã lợi dụng lượng người theo dõi trên mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch bằng cách ngụ ý rằng một phần doanh thu từ bánh pandoro “Giáng sinh Hồng” sẽ được dùng để hỗ trợ một bệnh viện nhi ở Turin chuyên điều trị các bệnh ung thư hiếm gặp ở trẻ em.

Thực tế, Balocco đã quyên góp khoảng 54.000 đô la cho bệnh viện trước khi chương trình khuyến mãi bắt đầu và không có mối liên hệ nào giữa doanh thu và số tiền quyên góp. Hai công ty của Ferragni đã nhận được ít nhất 1,1 triệu đô la (gần 30 tỷ đồng) cho sự hợp tác này, tạo ra “lợi nhuận bất chính”, theo các công tố viên.

Ngoài 2,7 triệu đô la mà Ferragni đã phải trả, bao gồm cả tiền phạt và các khoản bồi thường, các công tố viên đang yêu cầu mức án 20 tháng tù giam. Ferragni vẫn khẳng định mình vô tội và lựa chọn xét xử nhanh chóng. Các luật sư của cô tuyên bố rằng vụ án không có liên quan đến tội hình sự.

Hiện, thiệt hại từ vụ “Pandorogate” đã quá rõ. Cả thương hiệu Chiara Ferragni và công ty TBS Crew do cô thành lập đều đang thua lỗ hàng triệu đô la sau hơn một thập kỷ tăng trưởng vượt bậc.

Là con gái của một nha sĩ và một giám đốc điều hành thời trang, Chiara Ferragni đang theo học ngành luật tại Đại học Bocconi ở Milan khi ra mắt blog thời trang The Blonde Salad vào năm 2009, lúc đó mới 22 tuổi.

“Sau nhiều năm gắn bó với Flickr… tôi cảm thấy mình cần phải bước tiếp và tạo ra một không gian riêng cho bản thân,” cô viết trong bài blog đầu tiên. “Tên blog là 'The Blonde Salad' vì đây sẽ là một món salad về chính bản thân tôi.”

Từ đó, sự nghiệp của cô thăng tiến với tốc độ đáng kinh ngạc. Đến năm 2011, The Blonde Salad đã thu hút 800.000 lượt khách truy cập mỗi tháng. Ferragni cũng đã cho ra mắt dòng sản phẩm đầu tiên của mình, một bộ sưu tập giày dép bán hết gần như ngay lập tức.

Sự nghiệp của Ferragni thăng tiến nhanh chóng nhờ việc cô lập tài khoản Instagram vào tháng 1 năm 2012, khi ứng dụng này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Đến tháng 6 năm sau, cô đã đạt 1 triệu người theo dõi.

Ít lâu sau, thương hiệu Chiara Ferragni Brand, một sự kết hợp vui tươi giữa màu sắc tươi sáng, lấp lánh và, quan trọng nhất, logo con mắt màu xanh theo phong cách hoạt hình đặc trưng, ra đời. Thương hiệu nhanh chóng mở rộng ra toàn cầu, có mặt tại các cửa hàng bách hóa cao cấp, bao gồm Le Bon Marché ở Paris và La Rinascente ở Milan.

Đến năm 2017, Ferragni siết chặt quyền kiểm soát các công ty của mình, tiếp quản vị trí CEO từ người đồng sáng lập (và bạn trai cũ) Riccardo Pozzoli, đồng thời mở các cửa hàng chủ lực tại Milan và Thượng Hải. Vào thời điểm đó, thương hiệu của cô đã được bán tại hơn 350 cửa hàng trên nhiều quốc gia.

Trong vài năm tiếp theo, thông qua một loạt các thỏa thuận cấp phép, bộ sưu tập của Ferragni đã mở rộng thành một thương hiệu phong cách sống với các phụ kiện, văn phòng phẩm và cuối cùng là mỹ phẩm. Đến năm 2022, doanh thu đạt 15,3 triệu đô la, gần gấp đôi so với 8 triệu đô la của năm trước, và công ty đạt được lợi nhuận lớn nhất từ trước đến nay (khoảng 3,7 triệu đô la).

Phần lớn tài sản của Ferragni đến từ việc hợp tác với các thương hiệu xa xỉ, bao gồm Dior, Saint Laurent và Lancôme. Theo phân tích của Forbes về tất cả các báo cáo thu nhập của TBS Crew từ năm 2017 trở đi (được công khai tại Ý), Ferragni, người sở hữu 100% công ty, đã kiếm được ít nhất 70 triệu đô la với tư cách là người có sức ảnh hưởng trong suốt sự nghiệp của mình.

Danh tiếng của Ferragni đạt đến đỉnh cao mới vào năm 2018 khi cô kết hôn với rapper người Ý Fedez trong một lễ cưới xa hoa kéo dài ba ngày ở Sicily. Năm 2021, chương trình truyền hình thực tế The Ferragnezz đã ghi lại cuộc sống của cô với Fedez, các con và chị em gái, ra mắt trên Prime Video.

“Tôi không coi cô ấy là tội phạm,” Selvaggia Lucarelli, nhà báo đã phanh phui vụ Pandorogate, nói. “Tôi coi cô ấy là một người đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình rất tệ… người không hiểu được tầm ảnh hưởng của mình đang lớn mạnh đến mức nào.”

Sự nghiệp đang ở đỉnh cao khi cô ký hợp đồng với hãng bánh khổng lồ Balocco của Ý vào cuối năm 2022 để quảng bá bánh pandoro Giáng sinh cho mục đích từ thiện. “Balocco và tôi đã cùng nhau thực hiện một dự án từ thiện để hỗ trợ bệnh viện Regina Margherita”, Ferragni viết trên Instagram khi thông báo về sự hợp tác. Để tăng thêm ý nghĩa cho sự hợp tác này, mỗi chiếc bánh, có giá 11 đô la (gấp đôi giá của một chiếc pandoro thông thường), đều có một nhãn ghi: Chiara Ferragni và Balocco đang hỗ trợ bệnh viện Regina Margherita.

Tháng 12 năm đó, một cuộc điều tra của nhà báo người Ý Selvaggia Lucarelli đã làm rung chuyển sự nghiệp của Ferragni: “Pandoro của Chiara Ferragni là tiếp thị, không phải từ thiện”, đó là tiêu đề bài báo. Lucarelli khẳng định Regina Margherita không nhận được bất kỳ phần nào từ doanh thu sau khoản quyên góp ban đầu 54.000 đô la từ Balocco, và Ferragni cũng không tự mình quyên góp một xu nào.

“Tôi luôn có cảm giác rằng Ferragni đang pha trộn các hoạt động từ thiện và thương mại một cách đáng ngờ”, Lucarelli nói với Forbes .

Lucarelli cho biết bà không thể liên lạc với Ferragni trước khi bài báo được đăng tải.

Trong một video xin lỗi được đăng tải vài ngày sau phán quyết, Ferragni gọi tình huống này là “sự hiểu lầm”, và nói thêm, “Chúng ta dạy con cái rằng mọi người đều có thể mắc sai lầm và khi điều đó xảy ra, bạn cần phải thừa nhận”.

Các hợp đồng quảng cáo của Ferragni trên Instagram bắt đầu cạn kiệt. Coca-Cola hủy bỏ kế hoạch phát hành quảng cáo truyền hình có sự tham gia của cô. Ferragni cũng thôi giữ chức trong hội đồng quản trị của thương hiệu thời trang Ý Tod's, thuộc sở hữu của tỷ phú Diego Della Valle. Hiện cô đã từ chức Giám đốc điều hành của Fenice và được thay thế bởi Claudio Roberto Calabi.

Theo: Forbes, Business Insider