Một tài khoản hơn 1,2 triệu người theo dõi, tự giới thiệu "nhà tôi ba đời trồng táo", bị một nông dân ở Chiêu Thông (Vân Nam, Trung Quốc) tố tự ý vào vườn để livestream bán hàng, bổ tại chỗ hơn 100 kg táo rồi ném xuống đất. Vụ việc lên top 1 tìm kiếm Weibo, kéo theo câu hỏi về cái giá thật của mô hình "livestream giúp nông dân".

Ngày 20/11, anh Trần, một nông dân trồng táo ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đăng video cho biết một streamer địa phương đã tự ý vào vườn táo nhà mình để lên sóng bán hàng, không xin phép cũng không chào hỏi ai trong gia đình. Để chứng minh táo giòn ngọt, người này bổ đôi từng quả ngay trước ống kính, phần thịt quả bị ném thẳng xuống đất. Anh Trần chỉ nhận ra đó là vườn nhà mình khi lướt video ngắn vào hôm sau, và lập tức báo cảnh sát.

Số táo bị bổ đôi rồi bỏ lại trên mặt đất trong vườn nhà anh Trần, cắt từ video anh đăng tải. Ảnh: Sohu

Riêng số táo bị bổ mà gia đình nhặt lên cân đã hơn 100 kg. Tính theo giá thị trường khoảng 3 tệ cho mỗi cân Trung Quốc (0,5 kg), phần thiệt hại này vào khoảng 600 tệ (khoảng 2,4 triệu đồng). Nhưng đó mới là phần nhìn thấy được. Trong vườn còn rất nhiều quả bị quệt rơi, bị hái trộm, có quả vẫn treo trên cành mà đã bị rạch làm đôi. Anh Trần ước tính tổng số táo bị phá hỏng và lãng phí là hơn 500 kg. Nghiêm trọng hơn, khi hái táo, nhóm livestream bẻ luôn cả mầm hoa, thứ quyết định sản lượng của mùa sau. Thương lái đã thỏa thuận thu mua từ trước cũng vì thế mà hủy đơn, với lý do "táo ngon bị hái hết rồi".

Có quả vẫn treo trên cành mà đã bị rạch làm đôi. Ảnh: Sohu

Trước thiệt hại ấy, streamer chỉ đồng ý bồi thường 6.000 tệ (khoảng 24 triệu đồng). Gia đình anh Trần, nhất là những người lớn tuổi trong nhà, không chấp nhận, và phía bên kia liền từ chối nói chuyện tiếp. Khi anh Trần đăng bài đòi quyền lợi, nhiều cư dân mạng kéo vào phòng livestream của người này để lên tiếng, nhưng hễ ai nhắc đến chuyện "tự ý vào vườn rạch táo" là lập tức bị cấm bình luận và đá khỏi phòng.

Phụ đề trong video: "Anh ta (streamer) thừa nhận đền 6.000 tệ". Dòng chữ giữa khung hình là thông báo "Bạn hiện đã bị cấm bình luận". Ảnh: Sohu

Ngày 22/11, chủ đề này leo lên vị trí số 1 bảng tìm kiếm nóng. Một cán bộ đồn công an Thanh Cương Lĩnh (quận Chiêu Dương) xác nhận với Jimu News rằng đơn vị đã nhận tin báo và đang điều tra.

Chính quyền xã Thanh Cương Lĩnh cho biết đã cử người xuống hòa giải, và vì streamer này "khá có ảnh hưởng ở địa phương" nên sự việc đã được báo cáo lên cấp trên. Khoảng 19h cùng ngày, phóng viên Jimu News phát hiện tài khoản trên đã gỡ toàn bộ video. Đến nay, cảnh sát chưa công bố kết quả xử lý, danh tính người bị tố cũng chưa được các cơ quan báo chí chính thống nêu ra.

"Ba đời trồng táo" trong vườn táo của người khác

Theo Jimu News, tài khoản bị tố có hơn 1,2 triệu người theo dõi, phần giới thiệu viết: "Nhà tôi ba đời đều là nông dân trồng táo, ông trồng táo, bố trồng táo, tôi cũng trồng táo". Giỏ hàng chủ yếu bán táo Chiêu Thông, và rất nhiều video là cảnh bổ táo ngay giữa vườn.

Ảnh chụp trang cá nhân lan truyền trên mạng còn cho thấy những dòng tự giới thiệu khác như chuyên bán "táo xấu xí" vùng núi cao Chiêu Thông, "không có trung gian ăn chênh lệch".

Phần giới thiệu trên trang cá nhân của tài khoản bị tố: "Nhà tôi ba đời đều là nông dân trồng táo", "không có trung gian ăn chênh lệch". Ảnh: Weibo

Chính điều này khiến vụ việc vượt ra khỏi một tranh chấp đền bù thông thường. Toàn bộ giá trị thương mại của một tài khoản như vậy được dựng trên một lời hứa: người bán là nông dân thật, táo hái từ vườn của chính họ, người mua nhận hàng tận gốc. Khán giả không thể cầm, ngửi hay nếm qua màn hình, nên nhát dao bổ đôi quả táo, khung cảnh cành trĩu quả và tấm bạt phản quang dưới gốc trở thành "bằng chứng" thay cho tất cả.

Nếu cáo buộc của anh Trần là đúng, thì ít nhất trong phiên livestream này, khu vườn trong khung hình không thuộc về người đang giới thiệu nó.

Cảnh bổ táo khoe ruột ngay tại vườn, kiểu nội dung quen thuộc của các phiên livestream bán táo. Ảnh: Sohu

Bối cảnh địa phương càng làm rõ vì sao những tài khoản như vậy có sức nặng. Chiêu Thông là một vùng táo lớn của Trung Quốc: năm 2026, diện tích trồng táo của thành phố khoảng 85 vạn mẫu (khoảng 56.700 ha), sản lượng khoảng 1,4 triệu tấn mỗi năm, theo Tân Hoa Xã.

Riêng quận Chiêu Dương, nơi xảy ra vụ việc, được Nhân dân Nhật báo mô tả là vùng táo cấp huyện lớn nhất miền Nam Trung Quốc, với hơn 73 vạn mẫu, sản lượng 1,15 triệu tấn và tổng giá trị 13,5 tỷ tệ (khoảng 54.000 tỷ đồng) trong năm 2025. Một vùng nguyên liệu khổng lồ cần đầu ra, và người nắm lưu lượng trên mạng trở thành mắt xích có tiếng nói. Câu "khá có ảnh hưởng ở địa phương" mà cán bộ xã dùng để mô tả streamer cho thấy cán cân ấy đang nghiêng về phía nào.

Vùng trồng táo ở Chiêu Thông, Vân Nam, nơi có khoảng 85 vạn mẫu táo. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nông dân thu hoạch táo tại một vùng trồng ở Chiêu Thông, tháng 10/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Khi "nội dung" là sản phẩm, chi phí do ai trả?

Livestream nông sản ở Trung Quốc không còn là cuộc chơi nhỏ. Theo báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc) phối hợp cùng Douyin công bố ngày 15/9/2026, từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2026, nền tảng này đã bán ra 13,5 tỷ đơn nông sản đặc sản, trung bình hơn 32 triệu đơn mỗi ngày. Tổng thời lượng giới thiệu nông sản trong các phòng livestream đạt hơn 53 triệu giờ, và cả năm có gần 10.000 phiên livestream "giúp nông dân" đạt doanh số trên 1 triệu tệ (khoảng 4 tỷ đồng). Báo cáo nhấn mạnh "nội dung tốt" vẫn là động lực tăng trưởng cốt lõi.

Khi nội dung là thứ chốt đơn, áp lực dàn dựng khung cảnh cũng lớn dần. Đầu năm nay, cơ quan quản lý thị trường huyện Bồ Giang (Thành Đô, Tứ Xuyên) xử phạt một người bán hàng livestream quê Cát Lâm vì tự xưng "chủ nhiệm", đeo thẻ công tác giả, dựng chuyện cam ế, nói bán "không vì lợi nhuận" trong khi được hưởng hoa hồng 1,3 tệ mỗi đơn. Người này bị phạt gấp ba số tiền thu lợi bất chính, tổng cộng 10.400 tệ (khoảng 41,6 triệu đồng), và bị buộc đóng phòng livestream. Đó là tờ phạt đầu tiên của tỉnh Tứ Xuyên theo quy định quản lý livestream thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/2/2026.

Dây chuyền phân loại táo tại một cơ sở ở Chiêu Thông. Táo là ngành kinh tế chủ lực của địa phương. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vụ vườn táo Chiêu Thông phơi bày một mặt khác của cùng vấn đề: sự bất cân xứng về chi phí. Với người cầm điện thoại, hơn 100 kg táo bổ dở là chi phí sản xuất nội dung, đổi lại bằng lượt xem và đơn hàng. Với người trồng, đó là công chăm sóc của cả năm, là hợp đồng với thương lái bị hủy, và là những mầm hoa mà không ai biết mùa sau còn cho quả hay không. Con số 6.000 tệ chỉ tính đến phần nhìn thấy trên mặt đất, trong khi phần thiệt hại lớn nhất lại nằm ở những thứ chưa kịp thành hình. Truyền thông Trung Quốc dẫn quy định về xử phạt vi phạm trị an, theo đó hành vi cố ý hủy hoại tài sản của người khác có thể bị tạm giữ từ 5 đến 10 ngày, kèm phạt tiền, chưa kể trách nhiệm bồi thường dân sự.

Nhưng cái giá đắt nhất có lẽ thuộc về chính tài khoản bị tố. Việc gỡ sạch video ngay khi vụ việc nổ ra cho thấy thứ tài sản thật sự của một KOL nông sản không nằm trong kho hàng, mà nằm ở niềm tin rằng người đứng trước ống kính đúng là người đã vun xới khu vườn phía sau. Và thiệt hại không dừng ở một người: mỗi phiên livestream bị lật tẩy lại khiến người mua nghi ngờ thêm một chút với hàng nghìn nông dân thật đang ngày ngày đứng giữa vườn mình để bán hàng.

Trong lúc chờ kết quả điều tra, câu chuyện của gia đình anh Trần vẫn dừng ở bước "đã báo công an". Những quả táo bị bổ đôi đã nằm lại trên mặt đất, còn những cành bị bẻ mầm hoa thì phải đến mùa sau mới biết có ra quả nữa hay không.