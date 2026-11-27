Làm việc với cơ quan Công an, Ngân khai nhận đã tạo lập, quản lý và sử dụng cả hai tài khoản Zalo mang tên “Vạn Phúc” và “Felix” để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của một người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Viện kiểm sát, dựng chuyện liên quan đến vụ việc hình sự để đe dọa, yêu cầu đưa tiền nhằm "giải quyết".

Theo trình báo, đầu tháng 9/2026, nạn nhân nhận được cuộc gọi từ một người tự giới thiệu là kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Người này thông báo vợ cũ của nạn nhân đã gửi đơn tố cáo và cho rằng nạn nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do trước đó hai bên từng phát sinh mâu thuẫn trong quá trình giải quyết ly hôn, nạn nhân tin vào những thông tin người này đưa ra.

Sau đó, thông qua tài khoản Zalo mang tên "Vạn Phúc", đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý và yêu cầu nạn nhân đưa tiền để được "giải quyết", không bị xử lý. Việc giao nhận tiền được thực hiện theo hướng dẫn qua tài khoản Zalo "Felix". Nạn nhân nhiều lần giao tiền mặt tại các quán cà phê trên địa bàn thành phố, tổng cộng 120 triệu đồng; đồng thời chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank số 1025247705, mang tên PHAM THI KIM NGAN. Tổng số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt là 125 triệu đồng.

Chân dung đối tượng Ngân. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đến ngày 26/11, đối tượng tiếp tục liên lạc, yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền và hẹn giao nhận trong chiều cùng ngày. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên đến cơ quan Công an trình báo.

Tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ghi nhận các đoạn hội thoại qua Zalo, hình ảnh giao dịch chuyển khoản, video và file ghi âm những lần giao nhận tiền. Qua xác minh thông tin tài khoản ngân hàng và đối chiếu các tài liệu liên quan, cơ quan Công an xác định người đứng tên tài khoản nhận tiền là Phạm Thị Kim Ngân (SN 1997, trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Làm việc với cơ quan Công an, Ngân bước đầu khai nhận là người trực tiếp tạo lập, quản lý và sử dụng cả hai tài khoản Zalo mang tên "Vạn Phúc" và "Felix" để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngân sử dụng điện thoại, máy tính và công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT để tạo dựng các đoạn hội thoại giả, xây dựng kịch bản nhập vai, khiến nạn nhân tin rằng mình đang bị cơ quan chức năng xử lý, từ đó nhiều lần đưa tiền theo yêu cầu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Ngân để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan tư pháp, lợi dụng những mâu thuẫn, vụ việc cá nhân để đe dọa, thao túng tâm lý, buộc người dân giao tiền. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin khi nhận được các cuộc gọi có nội dung liên quan đến điều tra, tố tụng; tuyệt đối không chuyển tiền hoặc giao tài sản theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước qua điện thoại, mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng