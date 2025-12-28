Kinzhal bị đánh chặn

Ukraine thu hồi đầu đạn được cho là của tên lửa Kinzhal trong cuộc tấn công hồi năm 2024.

Hãng RIA Novosti dẫn tuyên bố của Không quân Ukraine cho biết, trong đòn tập kích quy mô lớn vào Ukraine, Nga đã sử dụng 10 tên lửa đạn đạo Iskander-M và siêu vượt âm Kinzhal, 7 tên lửa hành trình Iskander-K phóng từ mặt đất.

Cùng với đó là 21 tên lửa hành trình Kh-101 và 2 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược và 519 máy bay không người lái (UAV) các loại.

"Phòng không đã chặn được 6 tên lửa Iskander-M và Kinzhal, 4 quả Iskander-K, 19 tên lửa Kh-101 và 474 phi cơ các loại. Một tên lửa không tiếp cận được mục tiêu và 15 UAV bay lạc. Tổng cộng 10 tên lửa và 25 UAV đã đánh trúng 30 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 16 vị trí", tuyên bố của Không quân Ukraine.

Cuộc tấn công đã khiến khoảng 600.000 hộ tiêu dùng tại nước này đã mất điện sau trận tập kích. Công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo cho biết hàng loạt cơ sở năng lượng trên khắp đất nước, trong đó có những hạ tầng ở Kiev và khu vực lân cận, đã bị trúng đòn và họ phải tiến hành cắt điện khẩn cấp trên khắp thủ đô.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành chiến dịch tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng nhiều vũ khí tầm xa chính xác cao, trong đó có tên lửa Kinzhal, cùng UAV tự sát nhằm vào Ukraine để trả đũa các vụ tấn công hạ tầng dân sự Nga trước đó.

"Mục tiêu là những nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng mà lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng. Đòn tập kích đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Toàn bộ mục tiêu đã bị đánh trúng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine là AMK Mapping cho biết các địa điểm bị trúng đòn ở tỉnh Kiev gồm nhà máy cung cấp điện - nhiệt CHP-4, CHP-5 và CHP-6, nhà máy nhiệt điện Trypillya, trạm biến áp 750 kV và nhà máy thủy điện Kiev.

"Hai tên lửa Kinzhal đã nhắm tới căn cứ không quân Ozerne ở tỉnh Zhytomyr, trong khi hai quả đạn siêu thanh Kh-22/32 tấn công giàn khoan dầu trên Biển Đen", tài khoản này cho hay.

Đặc biệt, Ozerne là căn cứ của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39 Ukraine, lực lượng vận hành tiêm kích Su-27UB và máy bay huấn luyện L-39C. Cơ sở này từng nhiều lần hứng đòn tập kích hiệp đồng của Nga.

Máy bay tầm xa Nga cũng từng phóng tên lửa Kh-22/32 nhằm vào một số giàn khoan dầu do Ukraine kiểm soát ở Biển Đen, do những cơ sở này thường được dùng làm sở chỉ huy tiền phương cho các nhóm đặc vụ tình báo quân đội, trang bị nhiều bệ phóng và thiết bị tiếp liệu cho xuồng tự sát không người lái, cùng các hệ thống tác chiến điện tử và thông tin liên lạc.

Hiện Nga chưa có phản ứng chính thức nào về tuyên bố đánh chặn được tên lửa siêu vượt âm Kinzhal từ phía Ukraine.

Đòn tập kích quy mô lớn diễn ra ngay trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida để thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự.

Cuộc gặp được tổ chức sau khi Mỹ và Ukraine đạt thỏa thuận về dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm sau vòng đàm phán mới nhất.