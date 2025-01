Kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,7%, Việt Nam tăng trưởng cao gần gấp 3 lần

Tạp chí Ngân hàng dẫn báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2024, tăng trưởng kinh tế Việt Nam ước đạt trên 7% - vượt mức mục tiêu đề ra là 6 - 6,5%, thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam, năm 2024, vượt mọi dự báo của các tổ chức định chế tài chính uy tín toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,78% (tính đến tháng 10/2024).

Xuất khẩu gạo đạt trên 8,5 triệu tấn, kim ngạch trên 5,3 tỷ USD (tính đến tháng 11/2024), tăng lần lượt 10,6% và 22,4% so với cùng kỳ năm 2023. Bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài thấp hơn chỉ tiêu cho phép. Thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất tiếp tục có xu hướng giảm so với năm 2023. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 đạt 507 tỷ USD, xếp thứ 32/193, tăng 1 bậc so với năm 2023.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực trong năm 2024.

Kinh tế số Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm sáng của phát triển kinh tế - xã hội. Theo báo cáo "Kinh tế số Đông Nam Á năm 2024" do Google - Temasek công bố, năm 2024, quy mô nền kinh tế Internet Việt Nam đạt 36 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2023. Thương mại điện tử bán lẻ tiếp tục là trụ cột với 22 tỷ USD, tăng 18% và chiếm 61% tổng quy mô nền kinh tế Internet.

Năm 2024, hoạt động xuất khẩu đạt kết quả ấn tượng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 715 tỷ USD (tháng 11/2024), tăng 15,3%, xuất siêu trên 23 tỷ USD; ước cả năm khoảng 807,7 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam tiếp tục khai thác hiệu quả những thị trường quốc tế như Mỹ, Liên minh châu Âu, và các nước ASEAN.

Năm 2024, kinh tế Thái Lan dự kiến tăng trưởng 2,7%

Hiện Thái Lan chưa đưa ra số liệu chính thức cho tăng trưởng kinh tế của năm 2024. Theo dự báo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Thái Lan, kinh tế Thái Lan dự kiến tăng trưởng 2,7% trong năm 2024 , so với mức 1,9% của năm 2023. Lạm phát sẽ từ 0,4-0,6%. Cơ quan này dự báo năm 2025, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,9%, lạm phát 1-1,1%.

Trong quý 3/2024, Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) đã công bố GDP Thái Lan trong quý 3/2024 và dự báo kinh tế cho giai đoạn 2024 - 2025.

Cụ thể, nền kinh tế Thái Lan trong quý 3/2024 tăng trưởng 3%, tăng từ 2,2% trong quý trước. Trong 9 tháng đầu năm 2024, nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,3%.

Về chi tiêu, đầu tư công có tín hiệu tích cực lần đầu tiên sau 6 quý liên tiếp. Xuất khẩu hàng hóa - dịch vụ và chi tiêu tiêu dùng của chính phủ cho thấy sự tăng trưởng thuận lợi.

Kinh tế Thái Lan ghi nhận mức tăng trưởng chậm.

Tuy nhiên, tiêu dùng tư nhân chậm lại và đầu tư tư nhân thu hẹp. Chi tiêu tiêu dùng tư nhân tăng 3,4%, chậm lại từ 4,9% trong quý trước, do sự chậm lại ở hầu hết các danh mục và chi tiêu cho hàng hóa lâu bền tiếp tục giảm. Chi tiêu cho dịch vụ tăng 6,5%, giảm so với mức 8,4% trong quý trước, do chi tiêu cho khách sạn và nhà hàng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải và các hoạt động giải trí khác chậm lại.

Tỷ lệ giải ngân ngân sách hiện tại ở mức 19,9% tổng ngân sách, thấp hơn 31,6% trong quý trước và 20,5% trong cùng quý năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm 2024, chi tiêu tiêu dùng tư nhân và chi tiêu tiêu dùng của Chính phủ lần lượt tăng 5,0% và 1,6%.

Tổng đầu tư tăng 5,2%, đánh dấu sự mở rộng đầu tiên trong bốn quý và cải thiện từ mức giảm 6,1% trong quý trước. Đầu tư tư nhân giảm 2,5%, tiếp tục giảm trong quý thứ hai liên tiếp từ mức 6,8% trong quý trước.

Về ngoại thương, giá trị xuất khẩu được ghi nhận ở mức 77,2 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ 8,9%, sau sự tăng tốc đáng kể về khối lượng xuất khẩu sản phẩm chế tạo và nông sản. Khối lượng xuất khẩu tăng 7,5%, so với 2,7% của quý trước, trong khi giá trị xuất khẩu tăng 1,3%.

Các mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan có giá trị tăng bao gồm gạo (25,2%), cao su (55,9%), máy tính (146,5%), linh kiện và phụ kiện máy tính (46,5%) và thiết bị viễn thông (33,2%). Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị giảm bao gồm ô tô (-10,6%), sản phẩm dầu mỏ (-1,5%) và thiết bị điện (-1,2%).

Giá trị nhập khẩu được ghi nhận ở mức 71,4 tỷ USD, tăng mạnh 11,3% và tăng tốc từ mức tăng trưởng 1,2% của quý trước. Sự tăng trưởng này phù hợp với việc mở rộng nhập khẩu trên tất cả các danh mục và tăng tốc trong xuất khẩu và sản xuất chế tạo. Khối lượng nhập khẩu tăng 9,7%, trong khi giá nhập khẩu tăng 1,5%.

Do đó, cán cân thương mại ghi nhận thặng dư 5,8 tỷ USD (hoặc 198,5 tỷ Baht), so với thặng dư 5,5 tỷ USD (hoặc 203,1 tỷ Baht) trong quý trước.