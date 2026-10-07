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Kinh tế Mỹ lập thành tích hiếm 172 năm qua

Anh Dũng
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Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng liên tục 78 tháng, đưa chu kỳ hiện tại vào nhóm dài nhất kể từ năm 1854.

Lạm phát quay trở lại có thể khiến nhiều hộ gia đình Mỹ không cảm nhận được nền kinh tế đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, xét theo độ dài của chu kỳ tăng trưởng, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiến gần một cột mốc đáng chú ý.

Theo phân tích mới của The Kobeissi Letter, kinh tế Mỹ đã trải qua 78 tháng tăng trưởng liên tiếp, trở thành chu kỳ tăng trưởng dài thứ 6 kể từ năm 1854, tức trong khoảng 172 năm qua.

Con số này vượt xa mức bình quân dài hạn 49 tháng và mức trung bình 38 tháng của các chu kỳ kinh tế Mỹ.

Kỷ lục hiện vẫn thuộc về giai đoạn 2009-2020, khi kinh tế Mỹ trải qua 128 tháng liên tiếp không rơi vào suy thoái. Chuỗi tăng trưởng này kết thúc khi đại dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh tế đình trệ.

The Kobeissi Letter nhận định chính sách tiền tệ phi truyền thống, thâm hụt ngân sách ở mức cao trong lịch sử cùng làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) dường như đang kéo dài các chu kỳ kinh tế.

"Dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ đang mạnh một cách đáng kinh ngạc", nhóm phân tích cho biết.

Kinh tế Mỹ lập thành tích hiếm 172 năm qua - Ảnh 1.

Các chu kỳ tăng trưởng kinh tế Mỹ (đơn vị: tháng)

Bên cạnh chuỗi tăng trưởng kéo dài, thị trường lao động Mỹ cũng đang tiến gần một kỷ lục khác. Giám đốc chiến lược Keith Lerner tại Truist cho biết tỷ lệ thất nghiệp đang tiến sát kỷ lục về số tháng liên tiếp duy trì dưới 5%, cột mốc tồn tại từ giữa những năm 1960.

Điều này diễn ra dù báo cáo việc làm tháng 9 yếu hơn nhiều so với dự báo. Các doanh nghiệp chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp xa mức khoảng 90.000 mà giới kinh tế kỳ vọng và mức tăng trung bình 45.000 việc làm/tháng trong 12 tháng trước đó.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp chỉ nhích từ 4,1% lên 4,2%, trong khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữ ở 61,8%. Những con số này cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt nhưng chưa rơi vào trạng thái suy giảm đột ngột.

Nhà kinh tế trưởng Peter Berezin tại BCA Research nhận định ngắn gọn: "Đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ vẫn được duy trì".

Theo Yahoo Finance

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