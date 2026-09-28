Kinh nghiệm tìm phòng trọ Bình Thạnh sau khi sắp xếp lại thành 5 phường mới

Từ 1/7/2025, Quận Bình Thạnh (TP.HCM) được sắp xếp lại từ 20 phường xuống còn 5 phường mới. Đây là điều người thuê trọ khu vực này cần nắm để tra cứu thông tin và làm thủ tục cư trú chính xác.

Từ 1/7/2025, theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15, toàn bộ 20 phường thuộc Quận Bình Thạnh (cũ) được sắp xếp lại thành 5 phường mới, trực thuộc trực tiếp TP.HCM. Dù đơn vị hành chính cấp quận không còn tồn tại, tên gọi "Bình Thạnh" vẫn được sử dụng phổ biến trên thị trường cho thuê trọ để chỉ khu vực địa lý quen thuộc này.

5 phường mới thay thế Quận Bình Thạnh (cũ)

Cụ thể, Phường 1, 2, 7, 17 sáp nhập thành phường Gia Định; Phường 12, 14, 26 thành phường Bình Thạnh; Phường 5, 11, 13 thành phường Bình Lợi Trung; Phường 19, 22, 25 thành phường Thạnh Mỹ Tây; phần còn lại thành phường Bình Quới. Người thuê nên lưu ý cả tên phường mới lẫn tên cũ khi tra cứu, do nhiều tin đăng và giấy tờ vẫn ghi theo địa giới cũ trong giai đoạn chuyển tiếp.

Mặt bằng giá thuê phòng trọ khu vực này hiện nay

Theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn, giá thuê phòng trọ Bình Thạnh hiện dao động phổ biến từ 1,8 đến 10 triệu đồng/tháng tùy diện tích, nội thất và vị trí cụ thể. Khu vực gần các trường đại học như HUTECH, Ngoại thương, Giao thông Vận tải (nay chủ yếu thuộc phường Gia Định, Bình Thạnh mới) thường tập trung nhiều phòng trọ giá bình dân đến trung bình, trong khi khu vực gần Hàng Xanh, Nguyễn Hữu Cảnh có mặt bằng giá cao hơn, đi kèm tiêu chuẩn an ninh và tiện nghi tốt hơn.

Kinh nghiệm tìm phòng trọ Bình Thạnh (cũ)

1. Xác định rõ khu vực và ngân sách trước khi tìm

Do Bình Thạnh cũ nay trải rộng trên 5 phường với đặc điểm dân cư khác nhau, người thuê nên xác định rõ khu vực cụ thể (gần trung tâm quận 1, gần các trường đại học hay khu vực ven sông Sài Gòn) trước khi tìm kiếm, tránh mất thời gian xem những phòng không phù hợp với nơi làm việc hoặc học tập.

2. So sánh giá thuê giữa các phường

Trước khi chốt thuê, người thuê nên dành thời gian đối chiếu mặt bằng giá phòng trọ giữa các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây và Bình Quới, do khoảng cách tới trung tâm Quận 1 và mức độ phát triển hạ tầng thương mại giữa các phường vẫn có sự chênh lệch nhất định.

3. Kiểm tra kỹ an ninh và phòng cháy chữa cháy

An toàn và an ninh là hai yếu tố không thể bỏ qua khi thuê trọ. Người thuê nên tìm hiểu về tình hình an ninh khu vực, hệ thống camera giám sát, có bảo vệ hay không. Với các phòng trọ ở phân khúc giá từ trung bình đến cao, cần đặc biệt lưu ý kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, lối thoát hiểm trước khi quyết định đặt cọc.

4. Đọc kỹ hợp đồng thuê trước khi ký

Phần lớn giao dịch thuê trọ hiện nay đều được ràng buộc bởi hợp đồng cho thuê. Người thuê cần nắm rõ mọi điều khoản trong hợp đồng, đặc biệt là các quy định về tiền cọc, thời hạn thuê, chính sách hoàn cọc và các khoản phí phát sinh như điện, nước, internet, để tránh những tranh chấp không đáng có về sau.

Hướng dẫn tìm phòng trọ Bình Thạnh trên Batdongsan.com.vn

Để tìm phòng trọ phù hợp nhanh chóng, người thuê có thể truy cập Batdongsan.com.vn, chọn mục Cho thuê nhà trọ, phòng trọ, sau đó lọc theo khu vực Bình Thạnh và khoảng giá mong muốn, ví dụ 1-3 triệu, 3-5 triệu hoặc trên 5 triệu đồng/tháng. Nền tảng cho phép xem trước hình ảnh thực tế, vị trí trên bản đồ và thông tin liên hệ trực tiếp với người đăng tin. Người thuê nên ưu tiên các tin đăng gắn nhãn Tin xác thực, vốn đã được kiểm duyệt về hình ảnh, vị trí và mức giá phù hợp với thị trường, giúp hạn chế tình trạng tin ảo hoặc giá không đúng thực tế khi đến xem phòng.

Các tin đăng xác thực giúp hạn chế tin ảo. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Việc sắp xếp lại địa giới hành chính không làm thay đổi vị trí thực tế của các khu trọ, nhưng có thể ảnh hưởng đến thông tin trên giấy tờ, hợp đồng thuê và thủ tục đăng ký tạm trú. Người thuê nên chủ động cập nhật tên phường mới khi làm thủ tục cư trú tại công an phường, đồng thời giữ lại thông tin địa chỉ cũ để đối chiếu khi cần thiết trong giai đoạn chuyển tiếp.

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