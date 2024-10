Kinh nghiệm lựa chọn lưới an toàn ban công, cửa sổ cho chung cư, nhà phố

Loại lưới này vừa đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và vật nuôi, vừa giữ gìn vẻ đẹp thẩm mỹ của không gian sống. Tuy nhiên, để lựa chọn lưới an toàn phù hợp đòi hỏi bạn cần nắm rõ kinh nghiệm lựa chọn chất liệu và độ bền của từng loại lưới.

Có nên lắp đặt lưới an toàn ban công hay không?

Nếu bạn đang băn khoăn về việc có nên lắp đặt lưới an toàn ban công hay không, dưới đây là 5 ưu điểm nổi bật bạn có thể cân nhắc:

1. An toàn tuyệt đối cho trẻ em và vật nuôi: Dây cáp được cấu tạo bởi các sợi inox 304 có độ bền cao, giúp ngăn chặn tình huống nguy hiểm, đảm bảo trẻ nhỏ và vật nuôi không bị rơi từ ban công hay cửa sổ cao tầng.

2. Thiết kế thẩm mỹ cao: Với đường kính mảnh 2.5mm đến 3mm, bạn có thể tự do trang trí ban công mà không lo bị che khuất tầm nhìn.

3. Dễ dàng lắp đặt: Lắp đặt lưới an toàn không cần thay đổi kết cấu ban công hay gây ảnh hưởng đến hạ tầng cùng quá trình lắp nhanh chóng, phù hợp với mọi không gian.

4. Độ bền cao và khả năng chịu lực tốt: Lưới cáp inox được bọc lớp nhựa PE chống oxy hóa, chịu được thời tiết khắc nghiệt cùng độ đàn hồi tốt, có thể kéo căng chịu lực lên tới 90kg giúp bạn an tâm sử dụng lâu dài.

5. Chi phí lắp đặt thấp: So với các loại khung sắt truyền thống hay "chuồng cọp", lưới an toàn ban công có chi phí lắp đặt rẻ hơn, chỉ dao động từ 120.000 - 450.000/ m2.

Lưới an toàn ban công loại nào tốt

Trên thị trường hiện nay, hai loại lưới an toàn phổ biến nhất là lưới cáp trần inox và lưới cáp inox bọc nhựa, mỗi loại đều có những ưu điểm riêng.Cụ thể:

Lưới cáp trần inox: Lưới an toàn loại này được làm từ dây cáp inox có khả năng chống gỉ sét và oxy hóa. So với lưới cáp inox bọc nhựa, lưới cáp trần có độ dày lớn hơn, độ chắc chắn, lực kéo và có độ an toàn cao.

Lưới cáp inox bọc nhựa: Với lõi bên trong được cấu tạo bằng cáp inox 304 bền chắc và được bọc lớp nhựa PE bên ngoài. Loại lưới này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp bảo vệ cáp inox bên trong khỏi tác động của môi trường.

Khi quyết định lựa chọn, bạn nên cân nhắc về nhu cầu sử dụng và tính chất không gian của gia đình mình. Tuy nhiên, nếu ưu tiên độ bền, an toàn mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, lưới cáp inox 304 bọc nhựa là lựa chọn xuất sắc, bởi nó không chỉ có thiết kế mỏng mà còn có khả năng chịu va đập tới 90kg, vô cùng an toàn.

Cáp inox 304 bọc nhựa bền chắc làm lưới an toàn cửa sổ ban công

Các bước lắp đặt lưới an toàn chung cư chuyên nghiệp chắc chắn

Bước 1: Tiến hành đo kích thước ban công và cắt thanh nhôm theo kích thước cần lắp đặt. Sử dụng khoan bê tông loại 6mm và gia cố thanh nhôm bằng vật liệu xây dựng để đảm bảo tính chắc chắn.

Bước 2: Cắt thanh nhôm định hình theo nguyên tắc ngược nhau dựa trên các mắt đan của dây cáp. Lưu ý, nếu mắt lẻ nằm trên, thì bên dưới phải có 2 mắt liền nhau và ngược lại.

Bước 3: Tiến hành cáp đi dây qua các bu lông bằng cách cố định một đầu dây ở phía bên trái. Sau đó, luồn dây qua các ốc vít nằm gần nhau, tiếp tục thực hiện cho đến khi hết số lượng ốc vít tương ứng với phần diện tích lắp đặt.

Bước 4: Kiểm tra độ căng của dây cáp bằng cách cố định một đầu dây, sau đó cố định đầu còn lại bằng 3 con ốc. Sử dụng lực vừa đủ, thực hiện xoáy đồng thời nới lỏng ốc cho đến khi đạt được độ căng mong muốn.

Bước 5: Lắp thanh ốp che bên ngoài vào các điểm nối giữa cáp ngang và cáp dọc để hoàn thiện vẻ ngoài và đảm bảo an toàn cho hệ lưới.

Lắp đặt lưới an toàn bảo vệ và thẩm mỹ cao.

Cáp Hoà Phát - Đơn vị cung cấp lưới an toàn cho chung cư đô thị chất lượng hàng đầu

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, Cáp Hòa Phát là công ty có cửa hàng rộng khắp Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên, công ty sử dụng lưới inox 304 và nhựa cao cấp, đảm bảo độ bền và thẩm mỹ cao. Hơn nữa, đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn và lắp đặt lưới an toàn một cách chính xác và nhanh chóng. Cuối cùng, thi công lắp đặt hoàn thiện trong vòng 1 ngày, bảo hành 2 năm.

Lắp đặt lưới an toàn cho ban công cửa sổ không chỉ giúp bảo vệ trẻ nhỏ mà còn mang lại sự yên tâm cho các bậc phụ huynh. Hãy là một người dùng thông thái để đảm bảo an toàn cho gia đình bạn.

Thông tin website: https://caphoaphat.com/

Địa chỉ: 108 P. Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xem thêm lưới bảo vệ ban công tại công ty Cáp Hoà Phát