Kinh ngạc trước năng lực vũ khí Triều Tiên "tăng gấp 100 lần" sau màn kết hợp với Nga

Để thấy được đà bứt phá của ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên, hãy nhớ rằng chỉ mới 3 năm trước, sản lượng UAV của quốc gia này còn thấp hơn tới 100 lần.

Mới đây, tờ The Korea Times (Hàn Quốc) cùng nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đưa tin CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu sản xuất hàng loạt các dòng UAV cảm tử. Các mẫu phương tiện này có đặc điểm thiết kế tương tự dòng "Geran" đang được sử dụng trong xung đột tại Ukraine.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp kiểm tra các nhà xưởng thuộc những doanh nghiệp quốc phòng. Tại Trung tâm UAV Panghyon, các mẫu UAV cảm tử xuất hiện với cấu hình khí động học dạng cánh vịt kết hợp động cơ cánh quạt hai lưỡi, tương đồng với dòng "Geran-2".

Giới phân tích nhận định cơ sở sản xuất Panghyon có tiềm năng đạt quy mô công suất lớn, thậm chí ngang hàng với trung tâm sản xuất UAV công nghiệp như Khu kinh tế đặc biệt "Alabuga" tại Nga.

Bối cảnh gia tăng căng thẳng khu vực

Ảnh Svpressa

Sự phát triển của chương trình UAV diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên tiếp tục có nhiều biến động. Trước đó, vào ngày 7/9, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song-chil lên tiếng cảnh báo về các biện pháp đáp trả đối với các hoạt động diễn tập quân sự gia tăng từ phía Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Song song với đó, báo cáo từ các tổ chức giám sát cho biết có hàng chục nghìn lao động Triều Tiên đang làm việc tại các cơ sở sản xuất quốc phòng của Nga, bao gồm cả Khu kinh tế đặc biệt Alabuga.

Alabuga hiện được coi là "Thánh địa UAV" của Nga, nơi liên tục tiếp nhận và xử lý dữ liệu thực chiến về tác chiến lấy mạng làm trung tâm cũng như vai trò của các phương tiện không người lái trong chiến tranh hiện đại. Đó là những kinh nghiệm vô giá mà rất nhiều quốc gia — đặc biệt là Phương Tây — sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được.

Hãng tin Bloomberg cũng đưa ra các đánh giá cho rằng việc tham gia vào các dây chuyền sản xuất tại nước ngoài giúp đội ngũ kỹ thuật Triều Tiên tiếp thu thêm kinh nghiệm và kỹ năng quản lý công nghệ sản xuất hiện đại.

Dù các báo cáo còn nhiều luồng thông tin khác nhau, việc tiếp cận thực tế chiến trường và công nghệ tác chiến hiện đại từ Nga được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp Bình Nhưỡng hoàn thiện chương trình UAV nội địa.

Đa dạng hóa các dòng máy bay không người lái

Bên cạnh các mẫu mang thiết kế giống dòng "Geran", hình ảnh từ đợt kiểm tra tại Panghyon cho thấy Triều Tiên đang phát triển nhiều chủng loại UAV khác nhau:

Mẫu UAV tấn công mới: Một số chuyên gia quân sự đánh giá thiết kế này có điểm tương đồng với dòng đạn tuần kích "Harop" do Israel sản xuất. Việc công khai hình ảnh vào tháng 9 cho thấy dự án đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi đưa vào biên chế.

Dòng UAV cánh kép hình chữ X: Mang cấu trúc tương tự dòng "Lancet" của Nga.

Mẫu UAV "Kumsong": Có kiểu dáng mô phỏng dòng UAV tấn công - trinh sát MQ-9 Reaper của Mỹ.

Cho đến gần đây, các dự án phát triển này vẫn được giữ bí mật ở mức tuyệt đối. Việc Bình Nhưỡng công khai hình ảnh vào tháng 9 được cho là động thái hoàn thiện những khâu cuối cùng để sớm đưa mẫu UAV này vào biên chế chính thức của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Theo ước tính từ một số chuyên gia quốc tế, tổng công suất của 4 cơ sở sản xuất UAV chính tại Triều Tiên có thể đạt khoảng 25.000 đơn vị mỗi tháng. Để thấy được đà bứt phá của ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên, hãy nhớ rằng chỉ mới 3 năm trước, sản lượng UAV của quốc gia này còn thấp hơn tới 100 lần.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) nhận định hợp tác kỹ thuật và công nghiệp giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, vượt khỏi phạm vi cung ứng vật tư quân sự thông thường.

"Quan hệ đối tác chiến lược giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã vượt xa khuôn khổ của các thỏa thuận cung cấp đạn pháo hay điều động các đơn vị quân đội chính quy như dự đoán ban đầu. Hiện tại, mối quan hệ này đã tiến tới sự hợp tác sâu rộng trong cả lĩnh vực nguồn nhân lực công nghiệp", báo cáo nhấn mạnh.

Trong khi đó, một số nguồn tin tình báo từ Mỹ đưa ra dự đoán rằng các lô UAV mới xuất xưởng có khả năng sẽ được phân bổ cho các nhu cầu nội địa hoặc hướng tới các đối tác thương mại quốc tế qua tuyến đường vận tải biển Caspi, thay vì chuyển toàn bộ sang thị trường Nga như các dự đoán ban đầu.