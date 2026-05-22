Kinh ngạc: Địa điểm tại Việt Nam thấy cả dải ngân hà, cách Hà Nội chỉ có 100km

Dải Ngân Hà, hay còn gọi là Sông Ngân (Milky Way), là dải sáng màu trắng sữa vắt ngang bầu trời đêm. Dải sáng này kéo dài từ chòm sao Tiên Hậu (Cassiopeia) ở phía bắc đến chòm sao Nam Thập Tự (Crux) ở phía nam, trong đó khu vực sáng nhất nằm ở chòm sao Nhân Mã (Sagittarius) - trung tâm của thiên hà. Trong thần thoại Hy Lạp, Milky Way được ví như dòng sữa của nữ thần Hera tuôn chảy trên bầu trời do sức hút của Hercules.

Trên thực tế, dải Ngân Hà xuất hiện quanh năm, tuy nhiên tại Việt Nam, thời điểm lý tưởng nhất để quan sát và chụp ảnh là từ tháng 3 đến tháng 10, vào những đêm trời quang, ít mây, không trăng và không mưa. Thời gian dải Ngân Hà hiện rõ nhất thường vào khoảng 1-3h sáng, ở hướng đông nam.

Cũng vì vậy, săn ảnh Milky Way đã trở thành trải nghiệm được nhiều bạn trẻ yêu thích. Một số điểm đến nổi tiếng có thể kể đến như Mù Cang Chải, Tà Chì Nhù (Yên Bái), Lảo Thẩn (Lào Cai) hay bãi biển Tân Thành (Tiền Giang),... Bên cạnh những tọa độ quen thuộc, đồi chè Long Cốc (Phú Thọ) cũng là địa điểm săn Milky Way được nhiều người yêu nhiếp ảnh truyền tai nhau. Mới đây, bộ ảnh dải Ngân Hà tại Long Cốc của anh chàng mê xê dịch Bùi Chuyên đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đồi chè Long Cốc (Phú Thọ) cũng là địa điểm săn Milky Way được nhiều người yêu nhiếp ảnh truyền tai nhau thời gian gần đây. Ảnh: Bùi Chuyên

Phía trên những đồi chè xanh mướt của Long Cốc, dải Ngân Hà hiện lên như một dòng sáng khổng lồ vắt ngang bầu trời đêm. Hàng triệu vì sao tạo thành lớp ánh sáng trắng sữa lấp lánh, nổi bật giữa không gian tĩnh lặng của vùng trung du. Ở khu vực lõi thiên hà, những dải màu tím, cam và hồng hòa quyện tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến bầu trời đêm như sâu và rộng hơn. Trong khung hình, ánh sáng từ dải Milky Way kết hợp cùng những triền đồi tối màu phía dưới tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Dải Ngân Hà hiện lên như một dòng ánh sáng khổng lồ vắt ngang bầu trời đêm. Ảnh: Bùi Chuyên

Chia sẻ về hành trình săn Milky Way tại đây, Bùi Chuyên cho biết anh luôn chuẩn bị kỹ trước mỗi chuyến đi thay vì chụp ngẫu hứng. “Mình thường xem trước thời tiết, lựa ngày trời quang ít mây, kiểm tra lịch Milky Way và độ ô nhiễm ánh sáng rồi mới đi. Khoảng từ ngày 25 đến mùng 10 âm lịch là thời điểm dễ săn nhất vì trời tối, ít trăng nên thấy dải Ngân Hà rõ hơn”, anh nói.

Theo Chuyên, Long Cốc là địa điểm phù hợp để chụp ảnh đêm nhờ ít ô nhiễm ánh sáng, đồng thời có những đồi chè tạo tiền cảnh đẹp. Tuy nhiên, việc săn ảnh vẫn phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện thời tiết, đặc biệt là mây và độ ẩm. “Có hôm trời quang nhưng sương dày vẫn rất khó chụp”, anh chia sẻ.

Để có bức ảnh đẹp, du khách cần lựa ngày trời quang ít mây, kiểm tra lịch Milky Way và độ ô nhiễm ánh sáng. Ảnh: Bùi Chuyên

Để hoàn thành một bộ ảnh, anh thường lên đồi từ chiều để tìm góc máy, sau đó chờ tới thời điểm lõi Ngân Hà xuất hiện đẹp nhất mới bắt đầu chụp. Có những hôm thuận lợi, việc ghi hình diễn ra khá nhanh, nhưng cũng có khi phải chờ hàng giờ vì mây hoặc sương.

Bùi Chuyên cho rằng điểm khác biệt của Long Cốc nằm ở việc di chuyển thuận tiện hơn nhiều so với các điểm săn Milky Way ở vùng núi Tây Bắc. “Với những bạn mới bắt đầu chụp ảnh đêm, Long Cốc sẽ dễ tiếp cận hơn vì không cần trekking nhiều, đường đi thuận tiện và thời tiết cũng dễ đoán hơn”, anh nói.

Nam nhiếp ảnh gia cũng thường mang theo lều để cắm trại qua đêm ngay trên đồi chè. Xung quanh khu vực này hiện có khá nhiều homestay và nhà dân nên du khách cũng dễ dàng tìm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống. Theo anh, trải nghiệm vừa cắm trại vừa săn Milky Way tại Long Cốc mang lại cảm giác thư giãn nhờ không gian yên tĩnh và không quá đông đúc như nhiều địa điểm nổi tiếng khác.

Di chuyển đến đồi chè Long Cốc thuận tiện hơn nhiều so với các điểm săn Milky Way ở vùng núi Tây Bắc. Ảnh: Bùi Chuyên

Ban ngày, đồi chè Long Cốc lại mang vẻ đẹp hoàn toàn khác. Những quả đồi tròn mềm mại phủ kín màu xanh nối tiếp nhau đến tận chân trời, được ví như “Vịnh Hạ Long giữa lòng trung du”. Vào sáng sớm, lớp sương mỏng bao phủ các triền đồi tạo nên khung cảnh bồng bềnh, mờ ảo.

Khi nắng lên, ánh sáng vàng nhạt trải xuống những luống chè xanh mướt, làm nổi bật vẻ yên bình và trong trẻo đặc trưng của vùng đất Phú Thọ. Chính sự kết hợp giữa địa hình đẹp, không gian thoáng rộng và ít ô nhiễm ánh sáng đã khiến Long Cốc trở thành điểm săn Milky Way được nhiều người yêu nhiếp ảnh tìm đến.

Những quả đồi tròn mềm mại phủ kín màu xanh nối tiếp nhau được du khách ví như “Vịnh Hạ Long giữa lòng trung du”. Ảnh: Bùi Chuyên

Với khoảng cách chỉ hơn 100 km từ Hà Nội, Long Cốc được nhiều người dự đoán sẽ sớm trở thành điểm săn Milky Way được yêu thích trong thời gian tới. Không quá xa để di chuyển nhưng vẫn đủ tách biệt khỏi ánh sáng đô thị, nơi đây mang đến trải nghiệm kết hợp giữa cắm trại, ngắm dải Ngân Hà, săn mây và khám phá những đồi chè xanh mướt đặc trưng của vùng trung du Phú Thọ.

Ban ngày du khách có thể dạo quanh các triền chè, chụp ảnh giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình, còn khi đêm xuống lại có cơ hội chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao hiếm gặp. Chính sự giao thoa giữa vẻ đẹp thiên nhiên ban ngày và khung cảnh huyền ảo về đêm đã khiến Long Cốc trở thành điểm đến hấp dẫn với những người yêu du lịch trải nghiệm và nhiếp ảnh.