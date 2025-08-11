Vào tháng 5 năm 2024, nhiều camera tinh vi được giấu trong móc treo quần áo đã được tìm thấy trong phòng thay đồ nữ sinh tại một trường trung học ở Kobe (phía tây Nhật Bản). Một người đàn ông 38 tuổi (không phải giáo viên) đã xâm nhập trái phép vào khuôn viên trường và lắp đặt các thiết bị để bí mật quay phim các nữ sinh. Người này sau đó đã nhận án tù. Các chuyên gia cho rằng cần xem xét việc hạn chế bán các loại camera này, đồng thời mọi người cũng cần tự bảo vệ mình khỏi nạn quay lén.

Thoạt nhìn, chiếc móc treo quần áo này trông bình thường. Nếu không quan sát kỹ, khó có thể nhận thấy vị trí giấu phương tiện ghi hình hoặc ống kính được gắn trong một lỗ nhỏ. Thiết bị kích hoạt bằng chuyển động này, được bán trực tuyến, sẽ tự động bắt đầu quay phim khi phát hiện vật thể chuyển động.

Camera quay lén siêu nhỏ được cài trong mắc áo

Hồ sơ tòa án cho thấy từ năm 2019 đến tháng 5 năm 2024, người đàn ông này đã nhiều lần quay lén tại trường học ở Kobe và các trường khác, bao gồm cả tỉnh Nara, nơi anh ta sinh sống. Cảnh sát tỉnh Hyogo đã thu giữ các camera kiểu móc treo quần áo và hai ổ cứng từ nơi ở của người đàn ông này. Họ xác nhận khoảng 20.000 video về nữ sinh mặc đồ lót và trong các tình huống hở hang khác đã bị quay lén.

Một nhà bán lẻ hàng hóa an ninh bán camera kiểu móc treo quần áo cho biết các thiết bị này được thiết kế để ghi lại bằng chứng về các vụ quấy rối và trộm cắp. Vị này khẳng định: "Thật không thể tưởng tượng nổi rằng chúng đang được sử dụng cho các mục đích khác ngoài phòng chống tội phạm". Tuy nhiên, các nhà điều tra không loại trừ khả năng sẽ buộc tội các nhà bán lẻ vì bị cáo buộc tiếp tay và xúi giục hành vi quay lén bằng cách bán các sản phẩm dường như không có mục đích nào khác ngoài chụp ảnh bí mật. Một điều tra viên (giấu tên) cho biết thêm rằng tiêu chuẩn để buộc tội là rất cao vì "thu thập bằng chứng rất khó, và một doanh nghiệp phủ nhận ý định phạm tội càng khiến việc chứng minh trở nên khó khăn hơn".

Các phương pháp được sử dụng để quay lén trong môi trường giáo dục đang ngày càng trở nên tinh vi. Tháng 10 năm 2024, một giáo viên nam 24 tuổi đã bị bắt vì tình nghi cố gắng quay lén bằng camera hình bút bi trong phòng thay đồ nữ sinh tại một trường trung học cơ sở ở Tamba (tỉnh Hyogo). Tháng 5 năm nay, một giáo viên nam khác 40 tuổi, người đã lắp đặt một camera nhỏ có cảm biến chuyển động trong nhà vệ sinh nữ tại một trường trung học cơ sở ở Takatsuki (tỉnh Osaka), đã bị sa thải ngay lập tức.

Ảnh minh hoạ

Giáo sư Yusaku Fujii (Đại học Gunma) - chuyên gia về vấn đề này, chỉ ra rằng trong khi camera đã tiến bộ về khả năng thu nhỏ và hiệu suất thì các quy định pháp luật để giảm thiểu tác hại của chúng lại chưa theo kịp. Ông Fujii ủng hộ việc thiết lập hệ thống đăng ký người mua để theo dõi các camera bí mật. Trong vụ việc ở Kobe, nhà trường cũng có lỗi. Người đàn ông đã có thể tìm thấy các cửa sổ không khóa và các khu vực khuất tầm nhìn để đột nhập vào tòa nhà. Anh ta đã lấy trộm chìa khóa phòng tập thể dục và phòng thay đồ, làm bản sao và trả lại chìa khóa về chỗ cũ sau khi xâm phạm nhiều lần. Nhà trường cho rằng chìa khóa đã bị mất hoặc bị lấy tạm thời và không báo cảnh sát.

Đại diện Naoya Hiramatsu (giám đốc của một mạng lưới quốc gia về phòng chống tội phạm quay lén) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo viên giám sát và quản lý kỹ lưỡng lớp học, phòng thay đồ và nhà vệ sinh. Đồng thời đảm bảo trẻ em và học sinh hiểu được nguy cơ bị quay lén, ngay cả ở trường học. Vào tháng 6, hai giáo viên tiểu học đã bị bắt vì bị cáo buộc bí mật quay phim các bé gái và chia sẻ đoạn phim trong một nhóm trò chuyện trên mạng xã hội. Ngoài hai nghi phạm, khoảng tám người, được cho là giáo viên tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, đã ẩn danh tham gia nhóm trò chuyện, gửi bình luận khen ngợi nội dung của các ảnh và video được lan truyền.