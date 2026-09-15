Kinh hoàng: Sinh viên Quảng Châu trải qua buổi tối "không ai dám ra khỏi phòng" sau vụ tấn công bằng dao trước cửa quán lẩu

Một vụ tấn công bằng dao chiều 14/9 tại khu thương mại giữa lòng Thành phố Đại học Quảng Châu đã khiến cộng đồng sinh viên ở đây trải qua một buổi tối đóng chặt cửa ký túc xá. Công an quận Phiên Ngưng đã bắt giữ nghi phạm nhưng sự kinh hoàng vẫn bao trùm không khí ký túc xá.

Tối 14/9 tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc - thông tin về một vụ tấn công bằng dao tại khu vực quy tụ các trường đại học nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và trong các nhóm sinh viên. Vụ việc khiến nhiều sinh viên trong khu vực lo lắng và hoang mang. Theo thông báo của lực lượng chức năng, chỉ có một nghi phạm bị bắt giữ và những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, trong các hội nhóm sinh viên, kẻ gây án lại được mô tả là "một nhóm 4-7 kẻ thủ ác", còn số người bị thương được cho là nhiều hơn.

Theo các nguồn tin lan truyền ban đầu trên mạng xã hội và trong các nhóm sinh viên, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 phút chiều tại một khu trung tâm thương mại gần cổng Đại học Trung Sơn, thuộc Thành phố Đại học Quảng Châu. Một nam thanh niên đeo kính, mặc quần áo đen và đeo khẩu trang đã dùng dao tấn công người đi đường. Lực lượng cảnh sát sau đó nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm soát tình hình và triển khai việc truy bắt nghi phạm.

Thông tin về nghi phạm được lan truyền trên MXH

Theo thông báo chính thức của cơ quan công an quận Phiên Ngưng, nghi phạm hình sự họ Lý (nam, 35 tuổi) đã bị bắt giữ. Những người bị thương cũng được đưa tới bệnh viện kịp thời và sau khi điều trị đều không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, các hình ảnh lan truyền trong hội nhóm sinh viên cho thấy nạn nhân có thể không chỉ một người: trong đó có hình ảnh một phụ nữ lớn tuổi bị thương ngay tại khu trung tâm thương mại đối diện Đại học Trung Sơn. Những hình ảnh này chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Hình ảnh hiện trường vụ việc

Hình ảnh được chia sẻ từ hiện trường cho thấy khu vực bên trong trung tâm thương mại đã được lực lượng chức năng phong toả. Xe cứu thương đã được điều đến kịp thời để đưa nạn nhân vào cấp cứu.

Các hình ảnh được chia sẻ từ hiện trường cho thấy khu vực bên trong trung tâm thương mại đã bị phong tỏa. Xe cứu thương được điều đến để đưa người bị thương đi cấp cứu.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện, nhiều sinh viên bắt đầu chia sẻ cảnh báo trên WeChat - nền tảng nhắn tin phổ biến tại Trung Quốc - và các mạng xã hội khác. Các bài đăng nhắc nhau tránh đến khu vực xảy ra vụ việc, đặc biệt là không tụ tập hoặc ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Sau vụ việc tại trung tâm thương mại, thông tin về hướng di chuyển của nghi phạm tiếp tục được lan truyền mạnh trong các nhóm sinh viên. Một đoạn video dài vài giây ghi lại cảnh lực lượng cảnh sát tiến vào khu căng tin Đại học Công nghiệp Quảng Đông (广东工业大学). Theo các trao đổi trong nhóm sinh viên, nghi phạm được cho là đã chạy vào khu căng tin này sau khi gây án và bị bắt giữ vào khoảng 7 giờ kém 10 phút tối cùng ngày. Đây là mốc thời gian do sinh viên chứng kiến thuật lại, chưa có trong thông báo chính thức.

Vụ việc khiến các sinh viên tại ký túc xá của trường xôn xao

Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn trong cộng đồng sinh viên tại Thành phố Đại học Quảng Châu. Một loạt tin nhắn được chia sẻ cho thấy quản lý ký túc xá yêu cầu sinh viên nhanh chóng trở về phòng, đóng và khóa cửa, đồng thời kiểm tra xem bạn cùng phòng đã về hay chưa. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng và phía nhà trường vẫn chưa công bố con số cụ thể về số người bị thương. Các sinh viên cũng tự nhắc nhau không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và giữ an toàn trong ký túc xá.

Theo Sina, SCMP