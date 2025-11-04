Kinh hoàng nữ ca sĩ bị rắn cắn ngay trên sân khấu

Tai nạn sân khấu là 1 trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với bất kỳ nghệ sĩ biểu diễn nào. Thậm chí, đã có người mất mạng khi đang làm công việc mà mình yêu thích nhất, như Irma Bule - nữ ca sĩ chuyên hát dòng nhạc truyền thống Indonesia.

Vào ngày 3/4/2016, trong 1 buổi biểu diễn trực tiếp tại Karawang, Tây Java, Irma Bule đã bước lên sân khấu với bộ trang phục rực rỡ đặc trưng, cùng 2 con rắn hổ mang chúa - những người bạn biểu diễn quen thuộc của cô. Nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với những màn trình diễn táo bạo bên loài rắn kịch độc.

Irma Bule lên sân khấu với 2 con rắn hổ mang kịch độc

Nhưng buổi diễn ngày hôm đó đã trở thành thảm họa. Khi đang biểu diễn ca khúc thứ 2, Irma Bule bị 1 con rắn hổ mang cắn vào đùi. Các thành viên ekip lập tức chạy đến bên cô, gỡ con rắn ra và giục cô đi tiêm thuốc giải độc ngay lập tức. Nhưng Irma Bule vẫn mải mê với màn trình diễn, cô từ chối đến bệnh viện, khẳng định mình ổn và tiếp tục hát.

Nữ ca sĩ 29 tuổi tiếp tục biểu diễn thêm 45 phút nữa, giao lưu với khán giả như thể không có chuyện gì xảy ra. Rồi khi chương trình gần kết thúc, Irma Bule đột nhiên ngã gục trên sân khấu, nôn mửa trước sự chứng kiến kinh hoàng của người hâm mộ. Mặc dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó, cô đã tử vong trên đường đi vì nọc độc đã lan quá nhanh trong cơ thể. Irma Bule hưởng dương 29 tuổi.

Theo nhân chứng Ferlando Octavion Auzura, vết cắn có thể xảy ra khi Irma Bule vô tình giẫm lên đuôi con rắn trong lúc đang nhảy. “Mọi người đều nghĩ đó là 1 phần của màn trình diễn. Không ai nhận ra đó là sự thật cho đến khi cô ấy ngã xuống" - anh nhớ lại. Sự thật kinh hoàng này khiến hàng trăm khán giả bàng hoàng, biến đêm nhạc đáng lẽ phải là 1 đêm giải trí vui vẻ thành thảm kịch đau lòng.

Khán giả nghĩ việc Irma Bule bị rắn cắn là 1 phần của màn trình diễn

Irma Bule là một cái tên nổi tiếng trong làng nhạc dangdut Indonesia — một thể loại nhạc truyền thống phổ biến pha trộn nhịp điệu Hindu, Ả Rập và Mã Lai với vũ đạo sôi động và nghệ thuật sân khấu đầy màu sắc. Nhiều ca sĩ dangdut kết hợp lửa, động vật hoặc đạo cụ cầu kỳ vào các tiết mục của mình, nhưng Irma Bule nổi bật với khả năng sử dụng rắn sống một cách táo bạo. Với nữ ca sĩ, loài bò sát này không chỉ là đạo cụ mà còn là biểu tượng cho bản sắc nghệ thuật của cô - bằng chứng cho lòng dũng cảm và cam kết vượt qua những giới hạn sáng tạo.

Tuy nhiên, câu chuyện của cô cho thấy ngay cả những nghệ sĩ kỳ cựu cũng phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng khi hoạt động nghệ thuật. Nọc rắn hổ mang chúa mạnh đến mức có thể giết chết một con voi trong vài phút; đối với con người, ngay cả một liều nhỏ cũng có thể gây tử vong nếu không được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Cái chết của Irma Bule đã gây chấn động Indonesia và làm dấy lên tranh luận công khai về vấn đề an toàn trong các buổi biểu diễn trực tiếp. Trong khi nhiều người ca ngợi sự chuyên nghiệp và niềm đam mê của Irma Bule khi biểu diễn đến hơi thở cuối cùng, thì những người khác lại coi đó là một lời nhắc nhở nghiêm túc về ranh giới mong manh giữa sự tận tụy và nguy hiểm. Họ cho rằng các nghệ sĩ cần ghi nhớ rằng không có màn trình diễn nào đáng giá bằng mạng sống.

Irma Bule qua đời khi mới 29 tuổi, cái chết của cô cảnh báo vấn đề an toàn của nghệ sĩ trên sân khấu

Nguồn: Kbizoom