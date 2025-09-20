Bối cảnh chuyến bay 422

Ngày 5/4/1988, chuyến bay KU422 của Kuwait Airways, khai thác bằng chiếc Boeing 747-200 mang số hiệu 9K-ADB, cất cánh từ Bangkok hướng về sân bay quốc tế Kuwait (KWI). Trên chuyến bay hôm đó có 97 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, trong đó có ba thành viên thuộc hoàng gia Kuwait.

Ba giờ sau khi cất cánh, khi máy bay đang bay trên biển Ả Rập, một nhóm hành khách người Liban bất ngờ rút súng tiểu liên và lựu đạn, khống chế tiếp viên và xông vào buồng lái. Phi công bị buộc phải chuyển hướng bay tới Iran.

Ban đầu, Iran từ chối cho hạ cánh. Nhưng trước tình thế máy bay sắp cạn nhiên liệu, nhà chức trách Iran buộc phải cho phép KU422 đáp xuống sân bay Mashhad (MHD). Tại đây, nhóm không tặc đưa ra yêu cầu: Chính phủ Kuwait phải trả tự do cho 17 tù nhân bị kết án vì tham gia loạt vụ đánh bom tại Kuwait năm 1983. Nếu yêu cầu không được đáp ứng, chúng sẽ cho nổ tung máy bay và giết ba thành viên hoàng gia đang có mặt trên chuyến bay.

Sau khi Thủ tướng Iran can thiệp, 25 trong số 112 con tin được thả, gồm một hành khách nam có bệnh lý và 24 phụ nữ (ngày 6/4). Ngày hôm sau (7/4), thêm 32 người được trả tự do nhờ đàm phán giữa nhóm không tặc và phái đoàn thương thuyết Kuwait.

Tuy nhiên, tiến trình nhanh chóng rơi vào bế tắc. Nhóm này đe dọa cất cánh với bình nhiên liệu rỗng và xả súng vào lực lượng an ninh dưới mặt đất, buộc Iran phải tiếp nhiên liệu cho máy bay.

Hành trình kinh hoàng tiếp tục

Ngày 8/4, máy bay cất cánh khỏi Mashhad, hướng tới Beirut (Liban) nhưng bị từ chối hạ cánh. Khi xin xuống Damascus (Syria), cũng bị khước từ. Sau bảy giờ bay và gần cạn nhiên liệu, chính quyền Cyprus chấp nhận cho hạ cánh xuống sân bay Larnaca (LCA) ngày 9/4.

Tại đây, máy bay được đưa ra khu vực biệt lập. Nhóm không tặc tiếp tục thương thuyết với quan chức. Kết quả, một con tin được thả ngày 9/4 và thêm 12 người khác ngày 12/4, để lại 27 hành khách trên máy bay.

Trong thời gian này, tình hình leo thang nghiêm trọng: hai nam thanh niên Kuwait bị bắn chết, thi thể bị ném khỏi máy bay xuống đường băng. Phi công báo qua radio rằng nhiều hành khách bị đánh đập, một số bị thương hoặc ốm yếu.

Không tặc tuyên bố nếu không được tiếp nhiên liệu, chúng sẽ cho máy bay lao thẳng vào Cung điện Hoàng gia Kuwait. Chúng còn dọa thực hiện một “cuộc thảm sát chậm rãi và im lặng” đối với số con tin còn lại. Trong lúc căng thẳng, nhóm này khoác lên mình khăn liệm, chuẩn bị cho kịch bản tử chiến.

Hướng đến Algeria

Trước sức ép khủng khiếp, ngày 13/4, Cyprus buộc phải tiếp nhiên liệu. Máy bay cất cánh bay thẳng tới Algeria - nơi đã chấp thuận cho hạ cánh. Tại sân bay Houari Boumedienne (ALG), nhà chức trách Algeria bắt đầu đối thoại trực tiếp với nhóm không tặc.

Ngày 14/4, một hành khách bị tiểu đường được thả. Nhưng ngay sau đó, hai con tin khác bị ép phát đi thông điệp qua radio, cảnh báo sẽ có thảm sát nếu yêu cầu không được đáp ứng. Các báo cáo cho biết hành khách bị bạo hành, ai nói chuyện không được phép đều bị đánh đập.

Ngày 16/4, nhóm không tặc đòi tiếp thêm nhiên liệu, nhưng Kuwait và Ả Rập Saudi, lúc này tham gia làm trung gian, kiên quyết từ chối. Chính phủ Kuwait vẫn giữ lập trường không thả 17 tù nhân.

Kết thúc bất ngờ

Ngày 18/4, đội tuyển bóng đá quốc gia Kuwait bất ngờ đề nghị thế chỗ cho số con tin còn lại. Ngay cả một trong những hoàng thân trên máy bay, Hoàng tử Fadhal al-Sabah, cũng kêu gọi chính phủ chấp nhận yêu sách để cứu mạng hành khách.

Nhưng diễn biến kết thúc theo một cách không ai ngờ. Ngày 20/4, nhóm không tặc bất ngờ trả tự do cho toàn bộ con tin còn lại, rồi ra đầu hàng chính quyền Algeria. Tuy nhiên, thay vì bị đưa ra xét xử, họ được cho là đã được bố trí “rời khỏi Algeria an toàn” tới một địa điểm bí mật và từ đó hoàn toàn biến mất. Chính phủ Kuwait không hề thả các tù nhân bị giam giữ.

Cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 16 ngày, trở thành một trong những vụ không tặc máy bay thương mại dài ngày nhất thế giới. Sau khi toàn bộ hành khách được đưa về Kuwait, hai công dân Kuwait bị sát hại được tổ chức tang lễ với hơn 2.000 người tham dự.

Trích từ tờ The Age, ngày 21 tháng 4 năm 1988. Những kẻ không tặc trốn thoát

Cơ trưởng Subhi Yousif sau đó tiết lộ ông không hề biết hai người đã bị giết cho đến khi được thả. Trong quá trình điều tra, nhiều hành khách cáo buộc Iran đã cung cấp thêm vũ khí cho nhóm không tặc khi máy bay ở Mashhad. Một sĩ quan an ninh Kuwait có mặt trên chuyến bay cũng cho biết một số người giả dạng nhân viên vệ sinh đã mang súng và chất nổ lên máy bay tại Iran. Tuy nhiên, những thông tin này chưa bao giờ được chứng thực.

Theo lời kể, trước khi buông tay, nhóm không tặc đã lau chùi dấu vân tay và xóa bỏ mọi bằng chứng nhận dạng trong máy bay.

Chiếc Boeing 747-200 số hiệu 9K-ADB sau đó trở lại hoạt động trong đội bay Kuwait Airways cho đến khi bị rút khỏi khai thác năm 2008. Máy bay sau đó được chuyển giao cho Wells Fargo (Mỹ) với số đăng ký N309MF, và cuối cùng bị tháo dỡ tại sân bay quốc tế Abu Dhabi năm 2012.

