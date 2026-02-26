Kinh hoàng nam thanh niên lao ô tô tông thẳng vào nhiều người sau cuộc ẩu đả ở Đà Lạt

CLIP: Nam thanh niên lái ô tô tông nhiều người trước bến xe liên tỉnh Đà Lạt sau cuộc ẩu đả

Ngày 26-2, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Quốc (26 tuổi, ngụ phường Lâm Viên – Đà Lạt) và củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan.



Hình ảnh thời điểm Quốc lái ô tô tông vào đám đông ở cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Ảnh cắt từ clip.

Kết quả điều tra ban đầu, 15 giờ ngày 25-2, Quốc có uống rượu rồi điều khiển xe máy về đường Hoàng Diệu. Trên đường, ô tô trung chuyển của hãng xe Phương Trang do ông H.D.M. (43 tuổi, ngụ phường Xuân Hương – Đà Lạt) điều khiển đang tấp vào lề đón khách khiến Quốc giật mình và ngã ra đường.

Bức xúc vì bị ngã, Quốc lái xe máy chặn đầu ô tô trung chuyển để chửi bới, đánh ông M. rồi bỏ đi; tài xế ô tô tiếp tục lái xe trung chuyển về bến trả khách xong thì vào phòng điều độ của công ty.

Vẫn còn tức tối, Quốc lái ô tô màu trắng đến bến xe rồi gọi cho anh ruột là anh T.V.C. (29 tuổi, nhân viên công ty Phương Trang) để kể sự việc thì lại gặp ông M. nên lao vào chửi bới. Bảo vệ bến xe cùng anh C. can ngăn, nhờ anh T.M.T. (22 tuổi) điều khiển ô tô màu trắng chở Quốc về.

Khi ra đến cây xăng Anh Phát trước bến xe, Quốc yêu cầu anh T. dừng lại để mình điều khiển xe. Thế nhưng nam thanh niên này không về nhà mà lái ô tô quanh bến xe tìm ông M.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã bắt giữ khẩn cấp đối với Quốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Nghe vụ việc, con trai ông M. là Huỳnh Gia Huy (21 tuổi) cùng bạn là Nguyễn Triệu Vỹ (21 tuổi) đến bến xe. Khi thấy Quốc đứng ngoài ô tô, Huy dùng mũ bảo hiểm đánh. Anh C. chạy đến can thiệp còn ông M. thì kéo Quốc ra một góc cây xăng. Vỹ thấy bạn là Huy bị đánh thì cũng dùng mũ bảo hiểm đánh anh C. nhưng sau đó nhiều người chạy đến can ngăn.

Lúc này, Quốc vào ghế lái ô tô màu trắng, điều khiển tông vào phía đám đông ở trong cây xăng. Vụ việc khiến 7 người bị thương nhưng may mắn không có thương tích nguy hiểm tính mạng. Toàn bộ vụ việc được một số người quay clip và đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi tông nhiều người gây thương tích, Quốc điều khiển ô tô màu trắng bỏ chạy. Lực lượng công an đã tìm thấy Quốc tại đường Đống Đa nên đưa về Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt điều tra, xử lý.