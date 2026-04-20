HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kinh hoàng: Hơn 1.000 căn nhà bị cháy, khói cuộn tựa vòi rồng, biển lửa bao trùm như ngày tận thế

Nguyễn Phượng |

Tại hiện trường, những ngôi nhà không còn nhận ra được nữa, chỉ còn là những đống đổ nát cháy đen dưới bầu trời mờ mịt.

Một vụ hỏa hoạn lớn hôm Chủ nhật (19/4) đã tàn phá ngôi làng Kampung Bahagia nổi trên đảo Borneo, thuộc bang Sabah phía đông Malaysia. Biển lửa đã thiêu rụi 1200 ngôi nhà, ảnh hưởng đến hơn 9.000 cư dân, tờ The New York Times đưa tin.

Được biết, ngôi làng ven biển này là nơi nhiều người dân bản địa và người nhập cư bất hợp pháp sinh sống. Các ngôi nhà được dựng bằng gỗ san sát nhau. Họ là một trong những cư dân nghèo nhất của Malaysia.

Ông Jimmy Lagung, Đội trưởng đội cứu hỏa và cứu hộ huyện Sandakan cho biết, chính quyền đã nhận được thông báo về vụ cháy vào khoảng 1 giờ 32 phút sáng (giờ địa phương).

“Gió mạnh và khoảng cách gần giữa các ngôi nhà đã khiến đám cháy lan nhanh, trong khi điều kiện thủy triều xuống thấp cũng gây khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước”, ông Lagung nói.

Tàn tích còn lại sau vụ cháy, ngôi làng bị xóa xổ

Tại hiện trường, những tấm tôn nằm bẹp dúm và đen kịt, trải dài khắp mặt đất theo mọi hướng, như thể ngọn lửa đã san phẳng toàn bộ ngôi làng chỉ trong một cơn bão lửa. Những ngôi nhà không còn nhận ra được nữa, chỉ còn là những đống đổ nát cháy đen dưới bầu trời mờ mịt.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền Sabah để cung cấp hỗ trợ cơ bản và di dời tạm thời cho những người bị ảnh hưởng.

"Ưu tiên hiện nay là sự an toàn của các nạn nhân và hỗ trợ khẩn cấp tại hiện trường," ông nói trong một bài đăng trên Facebook.

Ngôi làng sau cơn bão lửa

Ông George Abd Rakman, phó ủy viên cảnh sát trưởng quận Sandakan, cho biết đến nay chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận, đồng thời cho biết thêm một số người dân bị thương khi cố gắng giúp đỡ người khác và cứu vớt tài sản của họ.

“Đây là một sự việc quy mô rất lớn và đau lòng, liên quan đến 9.007 cư dân,” ông nói với các phóng viên hôm Chủ nhật. Khu vực này đã được tuyên bố là vùng thảm họa.

Nguyễn Phượng

Theo The New York Times, Reuters

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại