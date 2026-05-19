Kinh hoàng cảnh tượng bên trong cơ sở thẩm mỹ không phép tự cắt mí, tiêm filler, ai từng là khách hàng cần trình báo ngay

Minh Tuệ
|

Không có chứng chỉ hành nghề lẫn giấy phép khám chữa bệnh, nhưng bà Nguyễn Thị Đ. (chủ Hộ kinh doanh Thẩm mỹ Bee Hin) vẫn liều lĩnh tự tay thực hiện các ca đại phẫu như cắt mí, cắt môi, tiêm filler cho khách hàng.

Ngày 19/5, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) kêu gọi những người đã từng thực hiện dịch vụ xâm lấn tại Thẩm Mỹ Bee Hin lên trình báo để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc.

Trước đó, ngày 17/5, Công an xã cùng Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế xã tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Thẩm mỹ Bee Hin, địa chỉ số 248, tổ 3, đường Độc Lập, ấp 7, xã Phú Giáo do bà Nguyễn Thị Đ. làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở thẩm mỹ Bee Hin, địa chỉ số 248, tổ 3, đường Độc Lập, ấp 7, xã Phú Giáo

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, tuy nhiên không được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở có bố trí phòng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động xâm lấn cơ thể như dao mổ, bơm kim tiêm, thuốc gây tê dạng tiêm, thuốc tiêm filler, thuốc sát trùng và nhiều thiết bị y tế khác.

Ngoài ra, cơ sở còn lập Fanpage và tài khoản Facebook để đăng tải nội dung quảng cáo, giới thiệu các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như tiêm filler, cắt mí, nhấn mí, cắt môi, tạo má lúm đồng tiền… Đây là các kỹ thuật chuyên môn chỉ được phép thực hiện bởi bác sĩ có chuyên khoa phù hợp tại cơ sở đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Đ. thừa nhận trực tiếp thực hiện các dịch vụ trên tại cơ sở dù không có bác sĩ chuyên môn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Quá trình hoạt động, cơ sở còn phát sinh rác thải y tế nguy hại như kim tiêm sắc nhọn, bông băng dính máu có nguy cơ lây nhiễm nhưng không được thu gom, xử lý đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Hiện, Công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để tham mưu xử lý chủ cơ sở theo quy định pháp luật. Thời gian tới, Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở thẩm mỹ, spa hoạt động không phép, vượt phạm vi chuyên môn, mạo danh bệnh viện, phòng khám hoặc cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trái phép, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi chính đáng của người dân.

