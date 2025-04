Tại ngôi làng Levashi (Dagestan, Nga) với dân số 11.500 người và nằm ở độ cao 4.165 ft (khoảng 1.269m) so với mực nước biển, một sự việc hy hữu đã xảy ra. Một phụ nữ trẻ đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe bất thường sau khi ngủ quên ngoài sân nhà. Tại bệnh viện, cô được gây mê toàn thân để tiến hành kiểm tra. Đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi một bác sĩ đeo găng tay, dùng ống đưa xuống cổ họng bệnh nhân và lôi ra một con rắn. Giọng nói ngoài camera của bác sĩ vang lên: "Xem nào, đây là cái gì vậy?".

Một nữ y tá đã nhanh chóng giữ lấy con rắn khi nó được kéo ra. Cô giật nảy mình và các nhân viên y tế khác cũng hét lên kinh hãi khi nhận ra chiều dài đáng sợ của con vật. Con rắn sau đó được thả vào một xô y tế. Không rõ con rắn còn sống hay đã chết và nó đã ở trong miệng người phụ nữ bao lâu.

Người dân địa phương cho biết những sự việc như vậy rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, người lớn tuổi thường khuyên người trẻ không nên ngủ ngoài trời vì nguy cơ rắn chui vào miệng.

Danh tính của bệnh nhân và loài rắn vẫn chưa được xác định. Một số người cho rằng sinh vật này có thể là ký sinh trùng hoặc giun khổng lồ nhưng kích thước của nó dường như quá lớn. Nhiều nạn nhân khác cũng từng phàn nàn về việc cảm thấy “có thứ gì đó còn sống” bên trong cơ thể sau khi rắn chui vào miệng họ.

Nguồn: Yahoo News