Kình địch của Britney Spears: Mỹ nhân tóc vàng vượt tuổi thơ bạo hành, dù béo hay gầy vẫn chào thua "công chúa nhạc pop"

Trong lịch sử nhạc pop, hiếm có cuộc cạnh tranh nào gay gắt và được chú ý như giữa Britney Spears và Christina Aguilera. Cả hai đều là những diva tóc vàng nổi bật của thập niên 90 và 2000, cùng xuất thân từ chương trình The Mickey Mouse Club và nhanh chóng trở thành biểu tượng của thế hệ. Tuy nhiên, trong khi Britney được mệnh danh là "Công chúa nhạc Pop", Christina Aguilera, với hành trình vượt qua tuổi thơ đầy khó khăn, đã khẳng định vị trí của mình như một nghệ sĩ tài năng, nhưng vẫn thường bị so sánh và đứng sau cái bóng của Britney.

Tuổi thơ bạo hành và hành trình vươn lên của Christina Aguilera

Christina Aguilera sinh ngày 18 tháng 12 năm 1980 tại Staten Island, New York. Không như hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, tuổi thơ của Christina đầy rẫy những tổn thương. Cô lớn lên trong một gia đình có người cha bạo hành, khiến cô và mẹ phải chịu nhiều đau khổ về cả thể chất lẫn tinh thần. Âm nhạc trở thành lối thoát cho Christina, nơi cô tìm thấy sự an ủi và nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ.

Christina Aguilera lớn lên trong môi trường bị bạo hành, đầy rẫy tổn thương

Năm 1993, Christina tham gia The Mickey Mouse Club cùng Britney Spears, Justin Timberlake và Ryan Gosling. Tài năng thanh nhạc vượt trội của cô nhanh chóng được chú ý, đặc biệt với giọng hát nội lực và khả năng xử lý nốt cao hiếm có. Sau khi chương trình kết thúc, cô ký hợp đồng với RCA Records và ra mắt album đầu tay Christina Aguilera (1999). Bản hit Genie in a Bottle đã đưa tên tuổi cô vụt sáng, đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và bán hơn 7 triệu bản trên toàn cầu.

Album đầu tay của Christina Aguilera tạo nên "cú nổ" toàn cầu

So sánh với Britney Spears: Cuộc chiến diva tóc vàng

Cùng thời điểm, Britney Spears cũng bùng nổ với album ...Baby One More Time (1999). Cả hai nữ ca sĩ trẻ nhanh chóng bị truyền thông đặt lên bàn cân. Britney, với hình ảnh thiếu nữ gợi cảm và vũ đạo bốc lửa, trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Trong khi đó, Christina nổi bật với giọng hát mạnh mẽ và phong cách cá tính, thường được đánh giá cao hơn về mặt kỹ thuật thanh nhạc.

Tuy nhiên, truyền thông và công chúng dường như luôn ưu ái Britney hơn. Cô được xem là "Công chúa nhạc Pop" nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình, vũ đạo và những ca khúc dễ nghe, dễ nhớ. Christina, dù sở hữu giọng hát có thể sánh ngang các diva như Mariah Carey hay Whitney Houston, lại thường xuyên bị soi mói về ngoại hình. Dù béo hay gầy, cô vẫn phải đối mặt với những bình luận khắc nghiệt, từ việc bị chê "quá mũm mĩm" trong giai đoạn đầu sự nghiệp đến những lời chỉ trích khi cô thay đổi phong cách táo bạo trong album Stripped (2002).

Christina Aguilera - Britney Spears thường xuyên bị đem lên bàn cân so sánh

Album Stripped đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Christina. Với các ca khúc như Beautiful và Fighter, cô không chỉ khoe chất giọng đầy cảm xúc mà còn truyền tải thông điệp về lòng tự tin và sự kiên cường. Bài hát Beautiful trở thành một biểu tượng cho những người đấu tranh với sự tự ti về bản thân, đặc biệt là trong cộng đồng LGBTQ+. Album này bán được hơn 4 triệu bản và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Tuy nhiên, trong khi Britney tiếp tục thống trị với các album như In the Zone (2003) và những bản hit như Toxic, Christina đôi khi bị lu mờ bởi sự nổi tiếng của đối thủ. Cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô không bận tâm đến việc bị so sánh, nhưng truyền thông thường cố tình tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết giữa hai người.

Họ luôn bị xem là đối thủ từ bé đến lớn

Dù béo hay gầy, Christina vẫn là diva đích thực

Christina Aguilera không chỉ là một ca sĩ mà còn là một nghệ sĩ dám thay đổi và thử thách bản thân. Từ phong cách pop trong trẻo ở album đầu tay, cô chuyển sang R&B, jazz, và thậm chí là nhạc Latin với album Mi Reflejo (2000). Cô giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải "Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" năm 2000, và được vinh danh là một trong những giọng ca xuất sắc nhất mọi thời đại bởi tạp chí Rolling Stone.

Dù vậy, trong mắt công chúng, Britney Spears vẫn là cái tên chiếm lĩnh danh xưng "Công chúa nhạc Pop". Sự nổi tiếng của Britney không chỉ đến từ âm nhạc mà còn từ hình ảnh và câu chuyện cá nhân đầy drama, từ các mối quan hệ tình cảm đến những biến cố trong đời sống. Christina, dù có phần kín tiếng hơn, vẫn không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân, không chỉ qua âm nhạc mà còn qua các hoạt động từ thiện và vai trò huấn luyện viên trong chương trình The Voice.

Christina Aguilera vẫn xứng đáng là 1 diva với sự nghiệp sáng chói

Christina Aguilera là một diva tài năng với giọng hát mạnh mẽ và hành trình vượt qua khó khăn đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong cuộc chiến với Britney Spears, cô thường bị xem là "kẻ thua cuộc" trong mắt truyền thông và một phần công chúng. Dù béo hay gầy, Christina vẫn giữ vững phong độ và cống hiến cho âm nhạc những tác phẩm chất lượng. Trong khi Britney Spears mãi là "Công chúa nhạc Pop", Christina Aguilera là minh chứng cho sự kiên cường và tài năng vượt thời gian, một diva thực thụ không cần vương miện vẫn tỏa sáng.