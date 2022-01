Kinh dị quả cầu bằng tóc người nặng 102 kg

Steve Warden sở hữu và điều hành một salon làm tóc Blockers ở Cambridge, Ohio, Mỹ. Ông bắt đầu lưu giữ tóc thành một kho sau khi được chính con trai truyền cảm hứng.

Quả cầu Hoss trưng bày tại bảo tàng ở Mỹ

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2013, sau khi đứa con út của Warden vào đại học. Bốn đứa con của Warden từ lâu đã mong muốn có một quả bóng làm từ tóc người khổng lồ để được xuất hiện trong bảo tàng Ripley's Believe It or Not!

"Tôi cảm thấy có nhiều suy nghĩ khi già đi và nghĩ đến việc tạo ra một di sản gì đó khi tôi ra đi. Con trai đã nói chuyện với tôi và tôi nghĩ mình sẽ tạo ra quả cầu tóc khổng lồ", Steve Warden nói.

Sau nhiều năm lưu giữ tóc của những khách hàng đến cửa hàng của mình, Steve Warden đã tạo ra Hoss. Một khối cầu làm từ tóc người nặng 102 kg, tương đương trọng lượng của 15 quả bóng bowling hoặc 300 lon nước.

Thành tích này vượt ngoài mong đợi của Steve Warden. Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã công nhận Hoss là quả cầu bằng tóc người lớn nhất thế giới.

Steve Warden chia sẻ rằng ông lưu giữ tóc trong nhiều năm và gần đây đã lấy tất cả ra để tạo thành quả cầu. Ông đến cửa hàng đồ gia đình và mua nhiều loại keo khác nhau. "Tôi đeo găng tay, nắm từng đám tóc và dùng keo gắn lại với nhau để thành khối tròn lớn", Steve Warden cho biết.

Tuy nhiên, ông chưa có ý định dừng lại, muốn tiếp tục thêm nhiều tóc vào khối tròn Hoss. Ông quyết định trưng này Hoss tại Bảo tàng rùng rợn Ripley’s Believe It or Not! và khuyến khích những người tham quan có thể thêm tóc của mình vào quả cầu khổng lồ đạt kỷ lục Guinness.

Quả cầu bằng tóc người nặng 102 kg



Steve Warden cũng bắt đầu nhận quyên góp tóc qua đường bưu điện. Những ai mong muốn đóng góp cho Hoss và giúp nó lập kỷ lục thế giới mới đều có thể tham gia.



Steve Warden nói: "Nó thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi làm điều đó vì tình yêu dành cho các con tôi và những đứa cháu tương lai. Điều này cũng chứng tỏ rằng nếu bạn có một ý tưởng, dù nó có điên rồ thế nào, hãy đừng lo lắng về những gì mọi người xung quanh nghĩ, hãy cố gắng làm".

Kỷ lục trước đó thuộc về thợ cắt tóc Henry Coffer đến từ Charleston, Missouri, Mỹ với quả cầu bằng tóc người nặng 75,6 kg, cao 1,2 mét và có chu vi 4,26 mét. Henry Coffer đã thu thập tóc của khách hàng trong hơn 50 năm và dành được kỷ lục vào năm 2008.