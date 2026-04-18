Kính áp tròng dính chặt vào giác mạc chàng trai 25 tuổi do lười tháo

NGUYỆT ÁNH/VTC News |

Muốn tiện lợi, chàng trai 25 tuổi cứ để kính áp tròng trong mắt và khi mắt sưng tấy, anh không thể tháo nó ra vì kính dính chặt vào giác mạc.

Thanh niên họ Cố, 25 tuổi, sống ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, mới đây tìm đến Bệnh viện Mắt Hồ Bắc Aier để cấp cứu vì mắt đỏ và sưng tấy, kính áp tròng dính chặt không thể tháo ra. Theo kết quả khám của bệnh viện, nguyên nhân chính gây ra triệu chứng trên là anh thường xuyên không tháo kính áp tròng suốt nửa năm.

Kính áp tròng dính chặt vào giác mạc: Cảnh báo cho người dùng - Ảnh 1.

Một người đàn ông 25 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc đã đeo kính áp tròng trong sáu tháng mà không tháo ra, và kết quả là chúng bị dính chặt vào giác mạc của anh ta.

Theo Jiupai News, Cố Nam bị cận thị từ khi còn ở bậc trung học cơ sở. Hiện tại, anh đã đeo kính áp tròng được 7 năm. Sáu tháng qua, do lịch làm việc bận rộn nên anh thường lười tháo kính ra, thậm chí còn hình thành thói quen đeo liên tục. Theo lời bệnh nhân, trước đây anh chưa từng trải qua cảm giác khó chịu nào rõ ràng nên không để ý đến, nghĩ rằng không tháo ra sẽ tiện hơn.

Cho đến trước khi nhập viện 5 ngày, Cố Nam thấy mắt mình đỏ và sưng tấy, sợ ánh sáng, chảy nước mắt và tăng tiết dịch. Lúc đầu, anh mua thuốc nhỏ mắt về và tự mình sử dụng. Sau một thời gian ngắn cảm thấy nhẹ nhõm, anh không còn để ý nữa. Mãi cho đến khi phát hiện kính áp tròng dính vào giác mạc, không thể tự mình tháo ra được, anh mới khẩn trương đến bệnh viện tìm cách chữa trị.

Sau khi hội chẩn, các bác sỹ chuyên khoa bề mặt nhãn cầu và giác mạc của bệnh viện đã tháo kính áp tròng cho anh. Kiểm tra sâu, họ nhận thấy kết mạc của bệnh nhân bị xung huyết đáng kể, có vết lõm ở rìa giác mạc và có sự tăng sinh mạch máu mới xung quanh giác mạc ở cả hai mắt. Các bác sỹ chỉ ra rằng điều này thể hiện tình trạng thiếu oxy giác mạc lâu ngày, gây ra những ảnh hưởng không thể phục hồi đối với sức khỏe của mắt.

Các bác sỹ giải thích, việc đeo kính áp tròng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy cho mắt, khiến giác mạc rơi vào tình trạng thiếu oxy, có thể gây phản ứng viêm và tổn thương tế bào biểu mô. Ngoài ra, kính áp tròng còn là vật lạ. Nếu không được làm sạch hoặc đeo đúng cách trong thời gian dài, chúng sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và dẫn đến viêm giác mạc, thậm chí là loét.

Các chuyên gia cũng nhắc nhở rằng một số người không thích hợp đeo kính áp tròng, bao gồm những người mắc hội chứng khô mắt từ trung bình đến nặng, bị dị ứng với chất liệu tròng kính hoặc dung dịch chăm sóc. Nếu vẫn cố đeo kính áp tròng, nó có thể làm nặng thêm tình trạng khó chịu ở mắt.

Các bác sỹ khuyến cáo nên tháo kính áp tròng và vệ sinh hàng ngày, tránh tình trạng đeo liên tục trong thời gian dài. Thông thường chỉ nên đeo từ 4 đến 6 giờ mỗi ngày và nhớ tháo nó ra khi đi ngủ vào ban đêm. Nếu xảy ra các triệu chứng như đỏ, sưng, đau hoặc sợ ánh sáng, hãy đi khám ngay lập tức.

5 loại cây không nên trồng trước cửa nhà, vừa ảnh hưởng phong thủy lại có thể gây hại cho gia chủ
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
