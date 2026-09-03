Kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026 vừa được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố, xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ - mức cao nhất từ của 8 tháng từ trước đến nay.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 109,7 tỷ USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục dẫn đầu

Cũng trong tháng 8, xuất khẩu hàng hóa đạt 54,79 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước. Trong mức tăng ấy, 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuấ khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,0%).

Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục dẫn đầu trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu khi đạt 337,99 tỷ USD, chiếm 90,2% tỷ trọng; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 26,65 tỷ USD, chiếm 7,1%; nhóm hàng thủy sản đạt 8,0 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,2 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 54,91 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 105,07 tỷ USD, tăng 23,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 290,23 tỷ USD, tăng 40,1%.

Từ đầu năm đến nay, nước ta có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 55,5%). Nhóm hàng tư liệu sản xuất tiếp tục được các doanh nghiệp thúc đẩy nhập khẩu nhằm đáp ứng cho sản xuất bước vào mùa cao điểm, đạt 372,04 tỷ USD, chiếm 94,1% tỷ trọng nhập khẩu.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 122 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 161,9 tỷ USD.