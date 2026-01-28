Kim Long Motor bắt tay BYD, xây nhà máy pin 130 triệu USD tại Huế

Kim Long Motor cho biết, họ đang hợp tác với BYD của Trung Quốc để phát triển một nhà máy trị giá 130 triệu USD sản xuất pin cho xe điện thương mại. Nhà máy sẽ được xây dựng tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế.

Theo thỏa thuận, Kim Long Motor sẽ phụ trách việc xây dựng nhà máy. Trong khi đó, tập đoàn BYD sẽ đóng góp bằng việc cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện cùng hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu để vận hành dây chuyền sản xuất. Sự kết hợp này nhằm tận dụng thế mạnh về hạ tầng nội địa và năng lực công nghệ từ một trong những nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới.

Mặc dù thời điểm khánh thành cụ thể chưa được công bố, nhưng phía doanh nghiệp khẳng định các hoạt động xây dựng và lắp đặt thiết bị sẽ sớm được bắt đầu.

BYD là một trong những hãng xe điện sở hữu công nghệ Pin hàng đầu thế giới hiện nay.

Trong giai đoạn đầu triển khai, dự án sẽ được xây dựng trên diện tích 4,4 ha với công suất thiết kế đạt 3 gigawatt-giờ (GWh) mỗi năm. Bước đầu, nhà máy sẽ tập trung cung ứng pin cho các dòng phương tiện thương mại bao gồm xe buýt, xe tải và xe minibus.

Ở giai đoạn tiếp theo, quy mô nhà máy dự kiến sẽ được mở rộng lên mức 10 ha, giúp tăng gấp đôi công suất sản xuất lên ngưỡng 6 GWh mỗi năm.

Điểm đáng lưu ý trong lộ trình phát triển là việc nhà máy sẽ không dừng lại ở xe thương mại mà sẽ mở rộng sang phân khúc sản xuất pin cho các loại ô tô điện chở khách từ 4 đến 7 chỗ.

Từ đó, hướng tới xuất khẩu, với pin chất lượng cao và các dòng xe thương mại nguyên chiếc mang thương hiệu "Made in Việt Nam" do Kim Long Motor sản xuất.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh. Hiện nay, VinFast vẫn là đơn vị nắm giữ thị phần lớn nhất và vừa có những bước đi tương tự khi gia nhập phân khúc xe thương mại với dòng xe tải nhẹ chạy điện EC Van.

Sự tham gia của các liên doanh mới như Kim Long Motor và BYD được kỳ vọng sẽ gia tăng tính cạnh tranh và đa dạng hóa nguồn cung linh kiện then chốt cho ngành công nghiệp ô tô điện trong nước.