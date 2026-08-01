Kim Kardashian bị trộm ghé thăm biệt thự hơn 1500 tỷ đồng

Đến nay, kẻ trộm này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Page Six đưa tin 1 tên trộm đã đột nhập vào bất động sản Hidden Hills của Kim Kardashian và ăn cắp xe của một nhân viên để đi xe quanh khu phố. Vụ việc xảy ra vào ngày 9/8 và kẻ trộm này đã bị bắt vào lúc 15h45 ngay tại hiện trường. Người này có tên là Trey Mendel, 27 tuổi và đang phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp cấp độ 2, với tang vật là một chiếc Lexus GX 470 2017 thuộc về một trong những nhân viên của Kim Kardashian.

Đến nay, Thẩm phán ra lệnh cho Trey Mendel nhận được đánh giá tâm thần. Luật sư công của Trey Mendel nói với thẩm phán rằng bị cáo có vẻ có tinh thần không tốt. Bị cáo không xuất hiện tại tòa án, và tiền bảo lãnh vẫn ở mức 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng). Người đàn ông này dự kiến sẽ trở lại tòa án vào cuối tháng này sau khi đánh giá.

Ảnh: Page Six

1 tên trộm đã đột nhập vào biệt thự của Kim Kardashian, trộm xe của nhân viên và lái đi. Ảnh: Page Six

Bất động sản Hidden Hills được Kim Kardashian và Kanye West mua với giá 20 triệu USD (521 tỷ đồng) vào năm 2014. Sau khi ly hôn, Kim Kardashian cùng các con ở lại đây. Khối bất động sản này hiện đã tăng giá lên 60 triệu USD (1563 tỷ đồng). Hiện tại, bất động sản này đang được thi công cải tạo. Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, Kim Kardashian và 4 con không ở đây. Họ đang thuê 1 căn họ cao cấp gần đó để chờ biệt thự cải tạo xong.

Bất động sản này được Kim Kardashian và Kanye West mua từ thời còn mặn nồng, hiện đã tăng giá lên 60 triệu USD (1563 tỷ đồng). Ảnh: Page Six

Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, Kim Kardashian và 4 con không ở đây vì biệt thự đang được cải tạo. Ảnh: Page Six

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Kardashian là nạn nhân của một vụ cướp. Vào năm 2016, cô đã bị 1 nhóm trộm đe dọa bằng súng ở Paris, Pháp. 8 bị cáo sau đó đã bị kết án về một loạt các cáo buộc khác nhau, từ cướp đến đồng lõa vào tháng 5/2025 sau một phiên tòa cao cấp, trong đó Kim Kardashian đứng ra làm chứng.

Kim Kardashian sinh năm 1980, là nhân vật truyền hình thực tế, doanh nhân tỷ phú và biểu tượng văn hóa đại chúng hàng đầu thế giới. Từ một ngôi sao truyền hình thực tế, cô đã xây dựng một đế chế kinh doanh đồ sộ với thương hiệu thời trang SKIMS và mỹ phẩm, trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội toàn cầu.

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Dù công chúng thích hay ghét Kim Kardashian, họ vẫn không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của cô. Ảnh: X

Nguồn: Page Six