HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kim Kardashian bị trộm ghé thăm biệt thự hơn 1500 tỷ đồng

Minh Hồng
|

Đến nay, kẻ trộm này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Page Six đưa tin 1 tên trộm đã đột nhập vào bất động sản Hidden Hills của Kim Kardashian và ăn cắp xe của một nhân viên để đi xe quanh khu phố. Vụ việc xảy ra vào ngày 9/8 và kẻ trộm này đã bị bắt vào lúc 15h45 ngay tại hiện trường. Người này có tên là Trey Mendel, 27 tuổi và đang phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp cấp độ 2, với tang vật là một chiếc Lexus GX 470 2017 thuộc về một trong những nhân viên của Kim Kardashian.

Đến nay, Thẩm phán ra lệnh cho Trey Mendel nhận được đánh giá tâm thần. Luật sư công của Trey Mendel nói với thẩm phán rằng bị cáo có vẻ có tinh thần không tốt. Bị cáo không xuất hiện tại tòa án, và tiền bảo lãnh vẫn ở mức 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng). Người đàn ông này dự kiến sẽ trở lại tòa án vào cuối tháng này sau khi đánh giá.

Kim Kardashian bị trộm ghé thăm biệt thự hơn 1500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh: Page Six

Kim Kardashian bị trộm ghé thăm biệt thự hơn 1500 tỷ đồng- Ảnh 2.

1 tên trộm đã đột nhập vào biệt thự của Kim Kardashian, trộm xe của nhân viên và lái đi. Ảnh: Page Six

Bất động sản Hidden Hills được Kim Kardashian và Kanye West mua với giá 20 triệu USD (521 tỷ đồng) vào năm 2014. Sau khi ly hôn, Kim Kardashian cùng các con ở lại đây. Khối bất động sản này hiện đã tăng giá lên 60 triệu USD (1563 tỷ đồng). Hiện tại, bất động sản này đang được thi công cải tạo. Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, Kim Kardashian và 4 con không ở đây. Họ đang thuê 1 căn họ cao cấp gần đó để chờ biệt thự cải tạo xong.

Kim Kardashian bị trộm ghé thăm biệt thự hơn 1500 tỷ đồng- Ảnh 3.

Bất động sản này được Kim Kardashian và Kanye West mua từ thời còn mặn nồng, hiện đã tăng giá lên 60 triệu USD (1563 tỷ đồng). Ảnh: Page Six

Kim Kardashian bị trộm ghé thăm biệt thự hơn 1500 tỷ đồng- Ảnh 4.

Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, Kim Kardashian và 4 con không ở đây vì biệt thự đang được cải tạo. Ảnh: Page Six

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Kardashian là nạn nhân của một vụ cướp. Vào năm 2016, cô đã bị 1 nhóm trộm đe dọa bằng súng ở Paris, Pháp. 8 bị cáo sau đó đã bị kết án về một loạt các cáo buộc khác nhau, từ cướp đến đồng lõa vào tháng 5/2025 sau một phiên tòa cao cấp, trong đó Kim Kardashian đứng ra làm chứng.

Kim Kardashian sinh năm 1980, là nhân vật truyền hình thực tế, doanh nhân tỷ phú và biểu tượng văn hóa đại chúng hàng đầu thế giới. Từ một ngôi sao truyền hình thực tế, cô đã xây dựng một đế chế kinh doanh đồ sộ với thương hiệu thời trang SKIMS và mỹ phẩm, trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội toàn cầu.

Kim Kardashian bị trộm ghé thăm biệt thự hơn 1500 tỷ đồng- Ảnh 5.

Ảnh: X

Kim Kardashian bị trộm ghé thăm biệt thự hơn 1500 tỷ đồng- Ảnh 6.

Dù công chúng thích hay ghét Kim Kardashian, họ vẫn không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của cô. Ảnh: X

Nguồn: Page Six

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

00:56
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại