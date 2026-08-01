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Kim Hiền về Việt Nam sau nhiều năm ở Mỹ: "Hạnh phúc là được đứng giữa những điều quen thuộc"

PV
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Nữ diễn viên xúc động trước những điều bình dị ở Việt Nam và gọi đó là "hạnh phúc" giữa những gì thân quen.

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, Kim Hiền trở lại Việt Nam và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Những con đường, hàng cây, ánh đèn thành phố hay nhịp sống quen thuộc khiến nữ diễn viên xúc động, gợi nhớ về quê hương và những giá trị giản dị mà cô luôn trân trọng.

Kèm những hình ảnh ấy, Kim Hiền viết: "Mỗi hình ảnh là một câu chuyện. Một buổi sáng bình yên. Một con đường nhỏ. Một bữa cơm giản dị. Một màu trời rất Việt Nam. Và đôi khi, hạnh phúc chỉ là được đứng giữa những điều quen thuộc ấy, nhìn thật lâu và biết rằng mình vẫn còn có thể cảm nhận bằng cả trái tim".

Kim Hiền về Việt Nam sau nhiều năm ở Mỹ: "Hạnh phúc chỉ là được đứng giữa những điều quen thuộc" - Ảnh 1.

Kim Hiền về Việt Nam sau nhiều năm ở Mỹ: "Hạnh phúc chỉ là được đứng giữa những điều quen thuộc" - Ảnh 2.
Kim Hiền về Việt Nam sau nhiều năm ở Mỹ: "Hạnh phúc chỉ là được đứng giữa những điều quen thuộc" - Ảnh 3.
Kim Hiền về Việt Nam sau nhiều năm ở Mỹ: "Hạnh phúc chỉ là được đứng giữa những điều quen thuộc" - Ảnh 4.
Kim Hiền về Việt Nam sau nhiều năm ở Mỹ: "Hạnh phúc chỉ là được đứng giữa những điều quen thuộc" - Ảnh 5.

Chia sẻ của Kim Hiền nhanh chóng gây chú ý bởi sau nhiều năm sống xa quê, những điều vốn quen thuộc với cô lại trở thành ký ức đáng nâng niu. Không phải những khoảnh khắc hào nhoáng hay sự xuất hiện tại các sự kiện lớn, nữ diễn viên tìm thấy cảm xúc trong chính những cảnh vật bình dị của đời sống.

Kim Hiền từng là mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Việt qua các phim như Dốc tình, Hương phù sa, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng... Trong đó, vai Út Ráng trong Hương phù sa giúp cô ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả truyền hình.

Kim Hiền về Việt Nam sau nhiều năm ở Mỹ: "Hạnh phúc chỉ là được đứng giữa những điều quen thuộc" - Ảnh 6.

Kim Hiền sống kín tiếng, tập trung chăm sóc các con sau biến cố hôn nhân

Đời tư của Kim Hiền trải qua không ít biến động. Năm 2010, cô ly hôn người chồng đầu tiên, sau đó một mình chăm sóc con trai. Năm 2014, nữ diễn viên kết hôn với một doanh nhân Việt kiều và sang Mỹ định cư.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của Kim Hiền cũng không đi đến cái kết trọn vẹn. Đầu năm 2026, cô công khai chuyện đã ly hôn vào năm 2025. Sau biến cố, nữ diễn viên khá kín tiếng về chuyện riêng, chủ yếu chia sẻ cuộc sống bên các con, làm vườn, chăm sóc thú cưng và những sinh hoạt đời thường. Kim Hiền cũng xây dựng các công việc riêng như bán hàng online và sản xuất nội dung trên YouTube.

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