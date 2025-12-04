Kim Dung từng tạo ra một ác nhân khiến độc giả rùng mình nhưng kết cục của người đó mới thật gây sốc

Đoàn Diên Khánh là lão đại Tứ Đại Ác Nhân, vượt trội về độ tàn độc và mưu kế. Ông từng nhốt Đoàn Dự – Mộc Uyển Thanh để tạo loạn luân công khai, thôi miên Mộ Dung Phục tự sát, giết huynh đệ Nam Hải Ngạc Thần chỉ vì phật lòng. Ba ác nhân còn lại dù độc ác vẫn phải sợ ông một phép, khiến ông trở thành biểu tượng ác nhân đáng sợ nhất trong hệ thống nhân vật của Kim Dung.

Hỏi 1: Ác nhân nào trong Thiên Long Bát Bộ được xem là “thiên hạ đệ nhất ác nhân”, đứng đầu Tứ Đại Ác Nhân với độ tàn độc vượt xa ba kẻ còn lại?

Câu hỏi 2/3

Hỏi 2: Bi kịch lớn nhất khiến Đoàn Diên Khánh từ thái tử Đại Lý biến thành kẻ tàn phế, sống chui rúc và nuôi hận thù là gì?

A Bị mưu sát, nhảy vực sống sót nhưng khuôn mặt biến dạng, phải dùng nạng B Mất con trai trong loạn lạc cung đình C Bị Đoàn Chính Minh cướp ngôi vua D Bị Kiều Phong đánh bại tại Thiếu Lâm tự