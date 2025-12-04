HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Kim Dung từng tạo ra một ác nhân khiến độc giả rùng mình nhưng kết cục của người đó mới thật gây sốc

Nguyệt Phạm |

Ác nhân này là ai?

Quizz Kim Dung tạo ác nhân Đoàn Diên Khánh – Kết cục gây sốc – 3 câu hỏi
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Ác nhân nào trong Thiên Long Bát Bộ được xem là “thiên hạ đệ nhất ác nhân”, đứng đầu Tứ Đại Ác Nhân với độ tàn độc vượt xa ba kẻ còn lại?

Đáp án đúng là: B. Đoàn Diên Khánh

Đoàn Diên Khánh là lão đại Tứ Đại Ác Nhân, vượt trội về độ tàn độc và mưu kế. Ông từng nhốt Đoàn Dự – Mộc Uyển Thanh để tạo loạn luân công khai, thôi miên Mộ Dung Phục tự sát, giết huynh đệ Nam Hải Ngạc Thần chỉ vì phật lòng. Ba ác nhân còn lại dù độc ác vẫn phải sợ ông một phép, khiến ông trở thành biểu tượng ác nhân đáng sợ nhất trong hệ thống nhân vật của Kim Dung.

Kim Dung từng tạo ra một ác nhân khiến độc giả rùng mình nhưng kết cục của người đó mới thật gây sốc - Ảnh 1.

Kim Dung. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Bi kịch lớn nhất khiến Đoàn Diên Khánh từ thái tử Đại Lý biến thành kẻ tàn phế, sống chui rúc và nuôi hận thù là gì?

Đáp án đúng là: A. Bị mưu sát, nhảy vực sống sót nhưng khuôn mặt biến dạng, phải dùng nạng

Đoàn Diên Khánh vốn là thái tử hợp pháp của Đại Lý. Trong biến loạn cung đình, ông bị mưu sát, nhảy vực tự vẫn nhưng vướng cây sống sót, dẫn đến khuôn mặt biến dạng, đi đứng phải chống nạng, nói bằng nội công từ bụng. Bi kịch này biến ông từ quý tộc thành kẻ sống chui rúc, nuôi hận sâu sắc và luyện thành võ công cùng ác độc bậc nhất giang hồ.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Dù là ác nhân không hề hối cải, Đoàn Diên Khánh lại có kết cục gây sốc: điều ông mơ ước cả đời đã thành hiện thực như thế nào?

Đáp án đúng là: C. Con trai Đoàn Dự lên ngôi hoàng đế Đại Lý

Cả đời Đoàn Diên Khánh điên cuồng muốn ngôi vua Đại Lý nhưng không đạt được. Trước khi chết, Đao Bạch Phượng tiết lộ Đoàn Dự chính là con trai ông từ cuộc ái ân oan nghiệt năm xưa. Dù Đoàn Dự không thừa nhận cha, ngôi báu vẫn thuộc về huyết thống của ông. Khác với các ác nhân khác chết thảm, Đoàn Diên Khánh mai danh ẩn tích trong mãn nguyện – kết cục gây sốc nhất cho một ác nhân bất hối trong tiểu thuyết Kim Dung.

