Kiev tuyên bố nã phát súng đầu tiên vào quân Triều Tiên ở Kursk - Seoul hé lộ thứ Nga trả cho Bình Nhưỡng

Ukraine tuyên bố tấn công quân Triều Tiên ở Kursk

Tờ New Voice of Ukraine (NV) ngày 4/11 dẫn lời ông Andrey Kovalenko – người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine cho hay, quân đội Triều Tiên đã "hứng chịu hỏa lực" tại tỉnh Kursk (Nga).

"Các nhóm quân Triều Tiên đầu tiên đã hứng chịu hỏa lực [từ phía Ukraine] tại Kursk" – ông Kovalenko thông báo qua mạng xã hội Telegram.

Theo đài Arirang News (Hàn Quốc), đây là cuộc đụng độ đầu tiên giữa quân đội Ukraine và các nhóm quân Triều Tiên tại biên giới với Nga. Hiện chưa rõ về bối cảnh và hậu quả của cuộc tập kích.

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood hôm 1/11 cho hay, Mỹ nhận được thông tin rằng, 8.000 quân Triều Tiên đã tập hợp tại Kursk. Tới hôm nay (5/11), Lầu Năm Góc thông báo con số này đã tăng lên ít nhất 10.000 quân.

Thiếu tướng Patrick Ryder – người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, có dấu hiệu cho thấy quân đội Triều Tiên sẽ "cung cấp khả năng chiến đấu hoặc hỗ trợ chiến đấu" cho lực lượng Nga.

Ukraine tuyên bố tấn công quân Triều Tiên tại Kursk. Ảnh: EuroNews

Theo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), Nga đã trang bị vũ khí bộ binh cho lực lượng Triều Tiên tại Kursk.

Cụ thể, các nhóm lính Triều Tiên được cung cấp súng cối 60mm, súng trường AK-12, súng máy, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng có điều khiển Feniks và súng phóng lựu chống tăng cầm tay. Họ cũng được trang bị một số thiết bị nhìn ban đêm, máy ảnh nhiệt, kính ngắm chuẩn trực và ống nhòm.

Trong khi đó, Nga và Triều Tiên đều đưa ra phản ứng tương tự nhau khi không xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận việc Bình Nhưỡng điều quân sang Nga.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia hôm 30/10 đã chất vấn rằng, tại sao các đồng minh của Nga như Triều Tiên lại không thể giúp đỡ Moscow chống lại Ukraine, trong khi các nước phương Tây tuyên bố họ có quyền giúp Kiev?

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Song Kim thì tuyên bố: "Nếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Nga bị đe dọa bởi những nỗ lực nguy hiểm liên tục của Mỹ và phương Tây, và nếu chúng tôi cho rằng chúng tôi nên đáp trả họ bằng điều gì đó thì chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cần thiết".

Hình ảnh được cho là lính Triều Tiên tại căn cứ ở Nga. Ảnh: Telegraph

Hàn Quốc hé lộ thứ Nga dùng để đổi lấy viện binh từ Triều Tiên

Trong một diễn biến liên quan khác, tờ Korea Herald dẫn thông tin từ các quan chức quân sự và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết, quyết định của Triều Tiên về việc điều quân tới Nga chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dường như dựa trên tính toán cho rằng, chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump có thể dẫn tới kết thúc sớm cho cuộc xung đột Ukraine.

"Nước Mỹ dưới thời Trump có thể sẽ rút khỏi xung đột Ukraine, điều này sẽ làm suy yếu một trong những trụ cột chính của cấu trúc tương tự như thời Chiến tranh Lạnh mà Triều Tiên đã nỗ lực xây dựng trong những năm gần đây thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Moscow" – NIS nhận định.

Hàn Quốc nói rằng Nga đang giúp Triều Tiên giải quyết vấn đề lương thực và phát triển công nghệ vũ trụ tiên tiến để đổi lại sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong cuộc xung đột với Ukraine. Ảnh: Reuters

NIS báo cáo với Quốc hội Hàn Quốc rằng, mỗi binh sĩ Triều Tiên được cử đi chiến đấu cho Nga sẽ nhận mức lương 2.000 USD/tháng. Ngoài quân đội, hiện có khoảng 4.000 công nhân Triều Tiên ở Nga với mức lương trung bình 800 USD/tháng.

Bên cạnh đó, theo giới chức Hàn Quốc, những khó khăn trong lĩnh vực tài chính và lương thực của Triều Tiên phần lớn đang được giải quyết thông qua những khoản "thù lao" của Nga cho đóng góp của Bình Nhưỡng vào cuộc xung đột.

Trước đó, Nga từng gửi cho Triều Tiên 50.000 – 60.000 tấn gạo. Ông Wi Sung-lac, thành viên của Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc cho rằng, trong thời gian tới, Nga hoàn toàn có khả năng cung cấp cho Triều Tiên 600.000 – 700.000 tấn gạo.

"4 triệu tấn ngũ cốc mà Triều Tiên thông báo sản xuất được mỗi năm thực tế còn thiếu khoảng 1 triệu tấn so với nhu cầu để nuôi sống đất nước. Nếu Nga cung cấp 600.000 – 700.000 tấn gạo thì mức này gần như đã đủ để trang trải nhu cầu lương thực của Triều Tiên trong năm nay" – Ông Wi nói.

"Bằng cách bán một vài container đạn pháo, Bình Nhưỡng có thể nhận được hàng trăm nghìn tấn gạo" – Ông Wi nhận định.

Tuần trước, NIS báo cáo với Quốc hội Hàn Quốc rằng, Nga đang giúp Triều Tiên phát triển công nghệ vũ trụ tiên tiến trong bối cảnh Bình Nhưỡng tìm cách phóng một vệ tinh do thám quân sự khác.

Tuy nhiên, theo NIS, phần "ngọt ngào nhất" trong thỏa thuận mà Triều Tiên đạt được với Nga nằm ở việc Moscow sẽ điều quân hỗ trợ trong trường hợp xảy ra tình huống bất lợi với Bình Nhưỡng trên bán đảo Triều Tiên.

"Triều Tiên được ghi nhận là đã chiến đấu vì Nga. Nếu có xung đột trên Bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng giờ đây có thể mong đợi Moscow đến và giúp đỡ" – Ông Wi nói.

Hãng tin RBC (Nga) cho biết, họ đã gửi thư tới Bộ Ngoại giao Nga, đề nghị bình luận về những thông tin do Hàn Quốc đưa ra.

Theo RBC, Nga và Triều Tiên đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược toàn diện trong năm 2024. Điều 4 của Hiệp ước này nêu rõ: "Nếu một trong hai bên rơi vào tình trạng chiến tranh do bị một hoặc nhiều phía tấn công vũ trang, thì bên còn lại trong Hiệp ước sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự bằng mọi cách có thể theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc và tuân thủ luật pháp Nga, Triều Tiên".