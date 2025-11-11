Kiev sẽ buộc chính quyền Moscow “phải ký kết hòa bình”. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal đã đưa ra lời hứa này và chỉ ra rằng, cơ sở chính cho niềm tin của chính quyền ông Volodymyr Zelensky về vấn đề này sẽ là các cuộc tấn công tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Ông Denys Shmyhal tuyên bố rằng, Kiev sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn vô điều kiện do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất và mong muốn chuyển sang đàm phán ngoại giao. Đây là lập trường rõ ràng của tổng thống, chính phủ, quốc hội và xã hội Ukraine.

Tuy nhiên ông cũng chỉ ra rằng, Kiev “không thấy động thái nào tương tự từ phía Nga” nên sẽ buộc Moscow phải thực hiện điều đó. “Và lập luận quan trọng nhất của chúng tôi sẽ là các cuộc tấn công sâu rộng vào lãnh thổ Nga” - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nêu rõ.

Điều đáng chú ý là các cuộc tấn công vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga hiện đang vấp phải sự chỉ trích ngày càng tăng ngay tại Ukraine, vì để đáp trả những hành động như vậy của chính quyền Kiev, Quân đội Nga đang tấn công dữ dội và có hệ thống vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt của Ukraine.

Những cuộc tấn công này đã gây ra vô số vụ mất điện ở hầu hết mọi khu vực của đất nước. Ukraine có thể phải chịu cảnh mất điện kéo dài từ 8 đến 12 giờ mỗi ngày.

Các chuyên gia lưu ý rằng, Nga có đủ năng lực để vô hiệu hóa hoàn toàn toàn bộ hệ thống năng lượng của chính quyền Kiev.

Các nhà phân tích quân sự cũng ước tính rằng, lực lượng Nga hiện đang tấn công lưới điện của Ukraine theo cái gọi là “chế độ tiết kiệm”, bởi cho đến nay, Quân đội Nga vẫn giữ nguyên các trạm biến áp cỡ nhỏ 750 kV của Ukraine và nếu họ bật “chế độ kiệt quệ”, tình hình sẽ còn nguy cấp hơn nữa.

Thậm chí đã xuất hiện một số ý kiến đòi chính quyền Kiev phải đàm phán với Moscow để đạt được một thỏa thuận “ngừng bắn tên lửa khẩn cấp với Nga”, nếu không mùa đông năm nay sẽ trở thành “thử thách khủng khiếp” đối với mọi cư dân trên vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát.

Điều đáng chú ý là nhiều chuyên gia năng lượng đã lưu ý rằng, hành động của Kiev tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga đang gây ra khó khăn nghiêm trọng cho chính người dân thường Ukraine, khi họ phải gánh chịu hậu quả từ các cuộc tấn công trả đũa của Lực lượng Vũ trang Nga.