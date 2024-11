'Kiev được dùng ATACMS tấn công tầm xa vào Kursk'

Chuyên gia Nga phẫu thuật tên lửa ATACMS thu được.

Vào tháng 9, Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo rằng việc cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây vào Nga sẽ có nghĩa là NATO sẽ trực tiếp tham gia vào một cuộc chiến chống lại Liên bang Nga.

Tổng thống Mỹ Biden đã đồng ý cho quân đội Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất để cố gắng bảo vệ các vị trí yếu kém tại các khu vực do Ukraine kiểm soát ở vùng Kursk của Nga, tờ New York Times (NYT) đưa tin hôm 17 tháng 11, trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ.

Các quan chức nói với tờ báo rằng họ "không mong đợi sự thay đổi" trong chính sách "sẽ thay đổi căn bản tiến trình của cuộc chiến" (cách diễn đạt của NYT), và chỉ ra rằng ông Biden có thể tiếp tục cho phép Kiev sử dụng vũ khí theo các hướng khác ngoài Kursk trong tương lai.

Nguồn tin cho biết thêm, Washington hy vọng ATACMS sẽ được sử dụng để tấn công các khu tập trung quân đội, thiết bị quân sự, hậu cần, kho đạn dược và đường tiếp tế, tất cả đều nhằm mục đích "làm giảm hiệu quả" của hoạt động quân sự đang diễn ra của Nga nhằm đánh bại hoàn toàn quân Ukraine tại Kursk.

Theo thông tin của NYT, một số quan chức Lầu Năm Góc phản đối việc chuyển giao hệ thống tên lửa cho Ukraine ngay từ đầu do nguồn cung hạn chế của Quân đội Mỹ.

Những người khác được cho là bày tỏ lo ngại rằng việc chuyển giao và sử dụng chúng có thể làm leo thang xung đột và thậm chí thúc đẩy sự trả đũa trực tiếp của Nga đối với lực lượng Mỹ và NATO - điều mà Tổng thống Putin đã cảnh báo rõ ràng.

Việc cho phép sử dụng ATACMS tấn công tầm xa vào Nga dường như cũng liên quan đến tình hình ngày càng tồi tệ đối với lực lượng Ukraine trên khắp mặt trận, khi các quan chức Hoa Kỳ được cho là đã "ngày càng lo ngại" về việc quân đội Ukraine "bị kéo căng vì các cuộc tấn công đồng thời của Nga ở phía đông, Kharkov và bây giờ là Kursk".

Theo NYT, tuyên bố của Tổng thống đắc cử Trump về việc tìm cách nhanh chóng chấm dứt xung đột cũng được cho là đã tác động đến quyết định của chính quyền sắp mãn nhiệm.

ATACMS là gì?

Hệ thống tên lửa chiến thuật của Lục quân (ATACMS) là tên lửa đạn đạo đất đối đất nhiên liệu rắn có tầm bắn hiệu quả lên tới 300 km và vận tốc tối đa trong giai đoạn tăng tốc lên tới Mach 3 hoặc 1 km/giây.

Vũ khí này có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào kiểu máy và số khối, và có thể bao gồm đầu đạn nổ phân mảnh xuyên giáp có sức công phá lớn 500 pound (230 kg) hoặc các loại thuốc nổ khác có trọng lượng từ 160 đến 560 kg, bao gồm cả bom chùm chống người và thiết bị vũ khí.

Tên lửa ATACMS cũng khác nhau về hệ thống dẫn đường mà chúng mang theo, có thể bao gồm dẫn đường quán tính và/hoặc GPS tích hợp.

Một số lượng không xác định ATACMS đã được "âm thầm" chuyển đến Ukraine vào mùa xuân năm 2024, với việc Mỹ hạn chế sử dụng chúng trong không phận chiến trường địa phương, và quân đội Nga thường xuyên báo cáo về số lượng vũ khí bị bắn hạ trong các cuộc giao tranh vào mùa hè.

Lời cảnh báo của Tổng thống Putin vào tháng 9 về những tác động của việc các nước NATO trao quyền cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các khu vực sâu bên trong nước Nga dường như đã ảnh hưởng đến kế hoạch của liên minh nhằm thực hiện điều đó, với việc khối này công khai rút lại kế hoạch của mình vào cuối tháng đó.