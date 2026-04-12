HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kiểu trẻ này sớm muộn cũng bị "đào thải": Cảnh tượng trong bệnh viện khiến nhiều phụ huynh giật mình

Thiên An |

Một hình ảnh tưởng chừng bình thường trong bệnh viện lại khiến nhiều người phải nhìn lại cách dạy con của chính mình.

Không phải đợi đến các kỳ thi lớn, sự "phân loại" trong giáo dục đã bắt đầu từ rất sớm, thậm chí từ những thói quen nhỏ trong đời sống hàng ngày. Điều đáng nói là nhiều phụ huynh không nhận ra điều đó, cho đến khi khoảng cách đã hình thành rõ rệt.

Một đoạn chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây đã khiến không ít người giật mình. Chỉ là hình ảnh một cậu bé trong hành lang bệnh viện, nhưng lại gợi ra một câu hỏi lớn, rằng điều gì thực sự quyết định việc một đứa trẻ tiến lên hay dần bị bỏ lại phía sau.

Trong đoạn video được chia sẻ, một cậu bé đang ngồi trên ghế chờ trong hành lang bệnh viện, tay cầm điện thoại và chăm chú chơi game. Chỉ cần nhìn cách em cầm ngang màn hình và khoảng cách rất gần giữa mắt và điện thoại, nhiều người dễ dàng nhận ra cậu bé đang hoàn toàn "đắm chìm" vào trò chơi.

Cậu bé cắm mặt vào chiếc điện thoại xoay ngang

Điều khiến cộng đồng mạng bàn luận không phải là việc đứa trẻ dùng điện thoại, mà là trạng thái gần như không có sự kiểm soát của em. Dù đang ở nơi công cộng, trong lúc chờ khám bệnh, em vẫn hoàn toàn bị cuốn vào thế giới riêng của mình, không có dấu hiệu dừng lại hay tự điều chỉnh.

Dưới đoạn video, nhiều bình luận thẳng thắn xuất hiện: "Vấn đề không phải là chơi điện thoại, mà là không biết điểm dừng", "Đây mới là khoảng cách thật sự giữa các đứa trẻ", "Tự kiểm soát kém thì sau này rất khó theo kịp"...

Cảnh tượng khiến nhiều người suy ngẫm

Một số người còn đưa ra nhận định gây tranh cãi khi cho rằng những đứa trẻ thiếu khả năng tự kỷ luật sẽ sớm bị "đào thải" trong quá trình giáo dục. Dù cách diễn đạt có phần gay gắt, nhưng điều mà nhiều người đồng tình chính là khả năng tự kiểm soát mới là yếu tố tạo ra sự khác biệt lâu dài.

Giáo dục thực chất đang "chọn lọc" điều gì?

Nếu nhìn rộng hơn, hệ thống giáo dục không chỉ đánh giá kiến thức mà còn liên tục "lọc" những yếu tố như sự kiên trì, khả năng tập trung và đặc biệt là tính tự giác. Từ tiểu học đến trung học, rồi các kỳ thi quan trọng như vào cấp 3 hay đại học, những đứa trẻ có khả năng tự quản lý bản thân thường có lợi thế rõ rệt. Ngược lại, những em phụ thuộc hoàn toàn vào sự giám sát từ bên ngoài sẽ dễ hụt hơi khi áp lực tăng lên.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra điều này. Thí nghiệm nổi tiếng về "kẹo dẻo" (Marshmallow test) của Đại học Stanford cho thấy, những đứa trẻ biết trì hoãn sự thỏa mãn có xu hướng đạt kết quả học tập và công việc tốt hơn trong tương lai. Khả năng tự kiểm soát từ sớm có liên hệ chặt chẽ với thành công dài hạn.

Điều đó cũng lý giải vì sao việc "không tự dừng lại được" trước một chiếc điện thoại lại khiến nhiều người lo ngại, vì đó không chỉ là thói quen mà là dấu hiệu của một kỹ năng quan trọng chưa được hình thành。

Cha mẹ cần làm gì?

Tuy nhiên, trong những trường hợp thế này, cấm đoán hoàn toàn chưa bao giờ là giải pháp bền vững. Trẻ em có thể không chơi hôm nay, nhưng nếu không được hướng dẫn cách kiểm soát, chúng vẫn có thể mất cân bằng khi có cơ hội. Điều quan trọng hơn là giúp trẻ hiểu giới hạn, học cách quản lý thời gian và tự điều chỉnh hành vi. Một đứa trẻ biết dừng lại đúng lúc sẽ có nền tảng tốt hơn nhiều so với một đứa trẻ chỉ "ngoan" khi có người giám sát.

Sự đồng hành và định hướng của cha mẹ sẽ giúp trẻ phát triển một cách lành mạnh

Trong thực tế, nhiều phụ huynh vẫn hy vọng con sẽ "tự nhiên trưởng thành", hoặc chờ đến khi con "hiểu chuyện" mới thay đổi. Nhưng giáo dục không phải là câu chuyện của một bước ngoặt mà là kết quả của những thói quen nhỏ tích lũy theo thời gian.

Thay vì chỉ tập trung vào việc kiểm soát, điều cần thiết là xây dựng khả năng tự giác cho trẻ ngay từ sớm. Điều này bắt đầu từ những việc rất nhỏ như quy định thời gian sử dụng thiết bị, tạo thói quen sinh hoạt ổn định và quan trọng nhất là giúp trẻ hiểu vì sao cần tuân thủ.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần làm gương trong việc sử dụng điện thoại và quản lý thời gian. Trẻ học nhiều từ hành vi của người lớn hơn là lời nói. Khi trẻ hiểu rằng việc tự kiểm soát không phải là "bị ép buộc" mà là một kỹ năng giúp mình tốt hơn, quá trình thay đổi mới thực sự bền vững.

Theo Sohu

Tags

bệnh viện

phụ huynh

đào thải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại