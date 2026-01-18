Kiều nữ sinh 4 con cho đại gia vỡ mộng: Bạn trai trốn truy nã, mẹ chồng hờ bị bắt ở nước ngoài

Ngày 18/1, tờ QQ đưa tin siêu mẫu Ngô Bội Từ đang rơi vào bi kịch bẽ bàng khi đế chế kinh doanh của gia đình bạn trai Kỷ Hiểu Ba sụp đổ, các thành viên lần lượt vướng vòng lao lý. Vào ngày 17/1, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) thông báo đã bắt giữ Thôi Lệ Kiệt - mẹ chồng hờ của Ngô Bội Từ - do nghi ngờ vi phạm các quy định về luật di trú. Hiện, bà Thôi Lệ Kiệt bị giam giữ tại nhà tù nằm ở làng Susupe. Tính đến thời điểm hiện tại, ICE vẫn chưa công bố chi tiết cụ thể về vụ bắt giữ bà Thôi Lệ Kiệt cũng như ngày mở phiên điều trần tại tòa án di trú.

Trước đó, vào năm 2024, Kỷ Hiểu Ba - bạn trai của siêu mẫu hàng đầu xứ Đài - cũng bị FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) phát lệnh truy nã toàn cầu vì liên quan đến cáo buộc rửa tiền từ hoạt động kinh doanh cờ bạc ở đảo Saipan (Mỹ). FBI được cho biết đã theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh cờ bạc của Kỷ Hiểu Ba ở Saipan 5 năm trước.

Mẹ chồng hờ của Ngô Bội Từ bị bắt ở Mỹ. Ảnh: On.

Bạn trai đại gia của siêu mẫu bị FBI truy nã. Anh bị cáo buộc lợi dụng hoạt động kinh doanh sòng bạc trên đảo Saipan (Mỹ) để rửa tiền. Ảnh: Sina.

Theo truyền thông Trung Quốc, năm 2014, mẹ con Thôi Lệ Kiệt và Kỷ Hiểu Ba mở rộng đầu tư đa quốc gia, cho xây dựng khu phức hợp gồm khách sạn, nhà hàng, sòng bạc và trung tâm giải trí ở đảo Saipan. Có thời điểm dòng tiền của sòng bạc tại Mỹ của Kỷ Hiểu Ba đạt 32 tỷ USD (hơn 812 nghìn 600 tỷ đồng) , gấp gần 6 lần so với sòng bạc sang trọng nhất Macau (Trung Quốc). Điều này khiến FBI để mắt, nghi ngờ hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền ra vào sòng bạc của Kỷ Hiểu Ba có vấn đề.

Cuối tháng 11/2023, Tòa án Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo băng nhóm tội phạm do Kỷ Hiểu Ba cầm đầu đã bị triệt phá. Dì của Kỷ Hiểu Ba là Thôi Lệ Mai bị bắt và nhận mức án 8 năm 6 tháng tù giam cho tội danh mở sòng bạc phi pháp, đưa người sang biên giới trái phép. Thời gian qua, cơ quan chức năng cố gắng truy bắt Kỷ Hiểu Ba. Tuy nhiên, đại gia này đã bỏ trốn sang nước ngoài. Theo 1 số nguồn tin, Kỷ Hiểu Ba đang lẩn trốn tại Nhật Bản. Tính đến hiện tại, truyền thông Trung Quốc cho biết họ chưa thể liên lạc với Ngô Bội Từ sau khi từng thành viên trong gia đình bạn trai cô vướng lao lý.

Kỷ Hiểu Ba bị cáo buộc làm giàu bất chính. Ảnh: Sohu.

Trước đó, vào năm 2019, Kỷ Hiểu Ba đã phá sản, mắc nợ hơn 25 tỷ TWD (tương đương 19.000 tỷ đồng). Tháng 7/2023, Ngô Bội Từ và Kỷ Hiểu Ba bị rải giấy đòi nợ khắp đường phố Hong Kong (Trung Quốc). Ngô Bội Từ phải thế chấp căn biệt thự, bỏ tiền túi để trả nợ cho hôn phu nhưng vẫn không đủ.

Kể từ ngày Kỷ Hiểu Ba phá sản và bị truy nã, Ngô Bội Từ sống kín tiếng. Cô ngừng cập nhật mạng xã hội và xuất hiện trước công chúng. Siêu mẫu này hiện 1 mình nuôi 4 con nhỏ. Tài chính của Ngô Bội Từ không còn dư dả như trước, phải chi tiêu tằn tiện. Cuộc sống của mẹ con Ngô Bội Từ cũng không bình yên. Các khoản nợ khổng lồ mà người tình để lại khiến sao nữ này khổ sở. Cô thường xuyên bị chủ nợ đe dọa đòi tiền.

Kỷ Hiểu Ba bỏ mẹ con Ngô Bội Từ và trốn ra nước ngoài để tránh sự truy bắt của cảnh sát Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Ngô Bội Từ sinh năm 1978. Cô từng là một trong những chân dài hạng A của showbiz Đài Loan (Trung Quốc), cùng thời với Lâm Chí Linh. Kiều nữ này gắn bó với Kỷ Hiểu Ba từ năm 2012. Dù không kết hôn, siêu mẫu này vẫn lựa chọn ở bên, sinh cho vị đại gia liên tiếp 4 đứa con trong 6 năm. Nhiều năm qua, Ngô Bội Từ bị netizen mỉa mai là "ham chồng giàu đến không màng danh dự bản thân", "máy đẻ cho nhà đại gia".

Ngô Bội Từ sống với danh phận "bạn gái" bên Kỷ Hiểu Ba hơn 10 năm qua. Ảnh: Sina.

Nguồn: QQ, Sina