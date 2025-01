Không chỉ trang phục, giày dép cũng đóng vai trò quan trọng khi phụ nữ trên 40 tuổi hoàn thiện phong cách. Nếu lựa chọn giày dép phù hợp, tổng thể trang phục không chỉ thêm phần sang trọng, tinh tế mà vóc dáng còn được tôn lên hiệu quả.

Song có một số kiểu giày mà các quý cô trên 40 tuổi cần phải "xoá sổ" khỏi tủ đồ nếu không muốn bị chê phong cách.

Các chị em thường chọn giày cao gót để hack dáng tối đa, tuy nhiên kiểu giày này vẫn có thể cho tác dụng ngược nếu chọn sai. Trong số đó phải kể đến kiểu dày cao gót độn đế.

Khi đi giày độn đế, đôi chân sẽ trở nên cồng kềnh hơn. Ngoài ra, mẫu giày này còn có thể giảm bớt sự tinh tế của trang phục.

Với những phụ nữ ngoài 40, hãy ưu tiên những đôi giày cao gót thiết kế nhã nhặn như giày mũi nhọn, giày sandal quai mảnh, giày màu be… Các thiết kế giày này kéo chân hiệu quả và tạo được vẻ thanh thoát.

Bên cạnh kiểu giày độn đế thì giày cao gót buộc dây cũng phải được các chị em trung niên loại bỏ khỏi tủ giày. Kiểu giày này sẽ khiến đôi chân của bị ngắn lại, làm cho tổng thể vóc dáng bị tù và kém thanh thoát.

Ngoài ra, kiều giày này cũng khiến tổng thể trang phục trông rối mắt. Trong trường hợp chị em chọn phải đôi giày có phần dây buộc to bản, đôi chân sẽ trông nặng nề hơn.

Với phụ nữ trên 40, những kiểu giày này hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi. Hãy chọn kiểu dáng dày đơn giản, có phần quai mảnh mai.

Giày thể thao (sneaker) là kiểu giày phổ biến và phù hợp với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên những kiểu giày thể thao quá khổ chỉ phù hợp với giới trẻ.

Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, những kiểu giày này sẽ đem lại cảm giác nặng nề, khiến toàn bộ cái nhìn quá cường điệu.

Vì thế một đôi giày thể thao màu trắng, đế bệt là lựa chọn hoàn hảo và phù hợp với chị em độ tuổi trung niên.

Những đôi giày cao gót mang gam màu sặc sỡ đang là xu hướng của các tín đồ thời trang. Song chúng lại hoàn toàn không hợp với những chị em ở ngoài tuổi 40. Màu sắc quá nổi bật có thể làm lộ rõ nhược điểm của đôi chân và làm da trông tối màu hơn. Nếu không muốn bị gọi là "sến sẩm", phụ nữ trung niên cần tránh xa những màu sắc này khi chọn giày.

Ngoài ra, những kiểu giày với họa tiết phức tạp cũng cần được loại bỏ. Nhiều phụ nữ trung niên thích những bộ đồ có hoa văn sặc sỡ, điều này đòi hỏi bạn phải giảm bớt chi tiết ở giày để tạo sự cân đối.

Muốn hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế, sang trọng, quý cô trên 40 tuổi nên ưu tiên những mẫu giày mang tông màu đen, nâu hoặc be. Giày màu trung tính giúp cân bằng tổng thể trang phục, từ đó đảm bảo sự thanh lịch cho phong cách.

Một số lưu ý khi chọn giày

- Kiểu dáng: Kiểu dáng là một trong những yếu tố không thể bỏ qua khi chọn giày. Bởi lẽ nếu biết chọn kiểu giày sẽ có thể che khuyết điểm bàn chân.

- Chất liệu: Chất liệu của một đôi giày quyết định phần lớn đến sự thoải mái cho người mang. Nhưng đôi giày làm từ chất liệu cao cấp sẽ đem lại bề mặt tiếp xúc mềm mại hơn với da chân, hạn chế việc ma sát làm trầy da, đỏ chân.

- Màu sắc: Bạn có thể chọn màu giày cao gót theo sở thích, theo mệnh phong thủy, dựa theo màu sắc trang phục. Tuy nhiên để an toàn và dễ chọn nhất vẫn là màu đen, trắng, be hoặc nude. Đây là những màu sắc an toàn, rất dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

- Chọn size giày: Để chọn giày cao gót có size vừa chân nhất bạn nên đi mua vào buổi chiều. Đây là thời điểm bàn chân có xu hướng to hơn, đặc biệt là vào mùa hè.

Ngoài ra, hãy chọn một đôi giày vừa chân hoặc rộng hơn một chút. Vì những đôi giày chật, kích chân sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu thậm chí là trầy xước da. Ngược lại, những đôi giày quá rộng không hề giúp bạn thoải mái mà ngược lại bạn sẽ rất khó điều khiển và đi lại một cách dễ dàng, vững vàng trên những đôi giày rộng quá khổ.