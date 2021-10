Kieu Diem Offical đã làm gì để chinh phục người tiêu dùng mỹ phẩm?

Cùng tìm hiểu điều gì đã tạo nên sự thành công cho Kieu Diem Offical?

Showroom 318c Độc Lập, Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh luôn là điểm đến uy tín của các chị em muốn chăm sóc da mặt.

Kieu Diem Offical là shop mỹ phẩm chuyên kinh doanh các dòng mỹ phẩm nhập ngoại, được thành lập vào năm 2015, trực thuộc Công ty TNHH Diễm Ốc Xinh. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Kieu Diem Offical luôn nhận được sự quan tâm của nhiều chị em phụ nữ cả nước. Điều gì ở Kieu Diem Offical thu hút sự quan tâm của chị em phụ nữ đến vậy?

Cung cấp mỹ phẩm chất lượng, an toàn

Kieu Diem Offical chuyên kinh doanh các dòng mỹ phẩm nhập ngoại. Do đó các loại mỹ phẩm do shop cung cấp đều được nhập trực tiếp từ các thương hiệu mỹ phẩm lớn đến từ các quốc gia như Pháp, Nhật, Hàn Quốc… Tất cả đều đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, không chứa chất bào mòn da, chất kích thích gây dị ứng... nên an toàn cho người sử dụng.

Phương châm kinh doanh của Kieu Diem Offical chính là hướng đến sản phẩm chất lượng, không chạy đua số lượng. Do đó những dòng mỹ phẩm do shop phân phối đều nhận được phản hồi tích cực từ chính những người sử dụng.

Khi sử dụng mỹ phẩm của Kieu Diem Offical, hiệu quả sẽ không mang tính chất cấp tốc như nhiều loại mỹ phẩm khác trên thị trường, nhưng sẽ mang tính chất bền bỉ, dài lâu. Bởi các dưỡng chất cao cấp trong sản phẩm sẽ thẩm thấu vào sâu bên trong da, nuôi dưỡng da từ bên trong, thay vì chỉ tác động đến lớp biểu bì bên ngoài. Chính vì vậy, chị em cần phải kiên trì và tuân thủ đúng theo phác đồ sử dụng mà Kieu Diem Offical đã tư vấn, sẽ đạt được hiệu quả chăm sóc da như mong đợi.

Cung cấp đa dạng mỹ phẩm

Đến với Kieu Diem Offical, chị em sẽ có thêm nhiều cơ hội để chọn lựa các dòng mỹ phẩm theo đúng nhu cầu sử dụng của bản thân. Những dòng mỹ phẩm do shop cung ứng đều hướng đến việc chăm sóc da, hỗ trợ điều trị thâm nám, tàn nhang, đồi mồi, hỗ trợ tăng sinh collagen…

Với mong muốn đa dạng hóa các mặt hàng cho shop, Kieu Diem Offical không ngừng nỗ lực, tìm kiếm các dòng mỹ phẩm đang thịnh hành trên thế giới. Chỉ những mỹ phẩm đạt chất lượng cao, an toàn và lành tính cho người sử dụng, shop mới tiến hành nhập về thị trường Việt để cung ứng cho chị em sử dụng.

Được biết, thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Đông y DNG cũng do Kieu Diem Offical phân phối.

Hướng đến dịch vụ CSKH chuyên nghiệp

Dịch vụ CSKH chỉn chu, chuyên nghiệp cũng là một trong những yếu tố mà Kieu Diem Offical chú trọng xây dựng. Đến với Kieu Diem Offical, chị em sẽ được tư vấn kỹ lưỡng về sản phẩm từ thành phần cho đến cách thức sử dụng, quy trình trị liệu và đặc biệt là tư vấn về mức độ phù hợp của mỹ phẩm đối với thể trạng da của mỗi người chuẩn phác đồ y khoa.

Kieu Diem Offical chú trọng xây dựng dịch vụ CSKH.

Đội ngũ CSKH của Kieu Diem Offical đều là những người có kiến thức chuyên môn cao về lĩnh vực da liễu, có sự am hiểu nhất định về sản phẩm, thường xuyên được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ. Chính vì vậy, trước, trong và sau khi sử dụng mỹ phẩm của Kieu Diem Offical, chị em có thể liên hệ đến bộ phận CSKH 24/7 để được tư vấn, hỗ trợ.

Với việc cung ứng mỹ phẩm chất lượng, lành tính, kết hợp với dịch vụ CSKH tận tình, chu đáo đã giúp cho Kieu Diem Offical ghi điểm tuyệt đối trong mắt người tiêu dùng. Đây chính là nguồn cổ vũ lớn để toàn thể nhân sự của Kieu Diem Offical nỗ lực hơn nữa trên con đường nghiên cứu, tìm kiếm các dòng mỹ phẩm cao cấp, chất lượng để mang đến cho người tiêu dùng Việt.

Kieu Diem Official

Địa chỉ:

1. 50/4 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - Thành phố Hồ Chí Minh

2. 318C Độc Lập - Phường Tân Quý - Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0933050799

Email: Nguyenthuykieudiem89@gmail.com

Fanpage: https://facebook.com/kieudiemhanquocoffical