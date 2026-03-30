Kiểu cha mẹ ĐÁNG THƯƠNG nhưng cũng ĐÁNG SỢ nhất!

Trong nhiều cuộc trò chuyện về giáo dục gia đình, người ta thường nhắc đến một nghịch lý: những bậc cha mẹ yêu con nhất, đôi khi lại chính là người vô tình gây áp lực lớn nhất lên con. Đằng sau nghịch lý ấy, có một nguyên nhân sâu xa nhưng ít được gọi tên: những tổn thương chưa được chữa lành từ chính tuổi thơ của người làm cha, làm mẹ.

Kiểu cha mẹ vừa đáng thương vừa đáng sợ, đó là những người từng bị tổn thương trong quá khứ và chưa kịp chữa lành, đã bước vào hành trình nuôi dạy con.

“Đừng biến sự chậm trễ của tuổi thơ mình thành lý do để thúc ép con hôm nay” - thông điệp này không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn phản ánh một thực tế đang tồn tại trong không ít gia đình.

Nhiều bậc phụ huynh, từng trải qua cảm giác thua kém, thiếu cơ hội hoặc bị so sánh khi còn nhỏ, bước vào vai trò làm cha mẹ với một nỗi lo thường trực: con mình không được phép “đi chậm” như mình ngày trước. Từ đó, việc học hành, thành tích, kỹ năng… của con trẻ dần trở thành một “cuộc chạy đua” mà cha mẹ là người thúc phía sau. Họ tin rằng đó là cách để con không lặp lại những thiếu hụt của mình. Tuy nhiên, điều đáng nói là động lực ấy, dù xuất phát từ tình yêu, lại dễ bị biến dạng khi không được nhận diện đúng bản chất.

"Truyền tải tổn thương liên thế hệ"

Các chuyên gia tâm lý gọi đây là hiện tượng “truyền tải tổn thương liên thế hệ”, khi những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến cách họ nuôi dạy con cái. Những cảm xúc như lo âu, sợ hãi, mặc cảm… nếu không được xử lý, sẽ âm thầm chi phối hành vi, lời nói và kỳ vọng của cha mẹ đối với con.

Thực tế cho thấy, không ít bậc phụ huynh thường xuyên sử dụng những câu nói mang tính so sánh hoặc thúc ép: “Ngày xưa bố mẹ không có điều kiện như con”, “Con phải cố gắng hơn để không thua người khác”, hay “Đừng để sau này hối hận như bố mẹ”. Dưới góc nhìn của người lớn, đó có thể là lời khuyên, là sự kỳ vọng. Nhưng với trẻ nhỏ, đây lại là áp lực vô hình, khiến các em cảm thấy mình phải gánh vác cả những kỳ vọng chưa trọn vẹn của cha mẹ.

Hệ quả của cách nuôi dạy này không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Có những đứa trẻ trở nên chăm chỉ, đạt thành tích tốt, nhưng luôn sống trong trạng thái lo lắng, sợ sai, sợ thất bại. Ngược lại, cũng có những em chọn cách buông xuôi, thu mình vì cảm thấy dù cố gắng đến đâu cũng không đáp ứng được kỳ vọng.

Điều đáng lưu ý là, trong cả hai trường hợp, đứa trẻ đều không thực sự được phát triển theo đúng nhịp độ và nhu cầu của mình. Các em hoặc bị “đẩy nhanh” quá mức, hoặc dần mất đi động lực nội tại. Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến sự tự tin, khả năng ra quyết định và sức khỏe tinh thần.

Một khía cạnh khác cũng cần được nhìn nhận thẳng thắn: tình yêu thương, nếu không đi kèm với sự thấu hiểu, rất dễ trở thành áp lực. Khi cha mẹ chưa nhận diện được những “vết thương gốc” của mình, họ dễ nhầm lẫn giữa việc đồng hành cùng con và việc kiểm soát con. Sự lo lắng cho tương lai của con, nếu bị đẩy đến cực đoan, có thể khiến đứa trẻ đánh mất cảm giác an toàn, điều vốn là nền tảng quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành.

Do đó, giải pháp không nằm ở việc cha mẹ “giảm yêu con”, mà ở việc học cách yêu con một cách tỉnh táo hơn. Trước hết, người lớn cần nhìn lại chính mình: những nỗi sợ nào đang chi phối cách mình dạy con? Những kỳ vọng nào thực sự xuất phát từ nhu cầu của con, và đâu là phần mình đang “gửi gắm” từ quá khứ?

Bên cạnh đó, thay vì tập trung vào kết quả, cha mẹ cần chú trọng đến quá trình phát triển của trẻ, khuyến khích sự tiến bộ cá nhân thay vì so sánh. Việc lắng nghe, đối thoại và tôn trọng cảm xúc của con cũng là yếu tố then chốt giúp xây dựng một môi trường gia đình lành mạnh.

Nuôi dạy con chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Nhưng nếu mỗi bậc cha mẹ có thể dừng lại một bước, để hiểu mình trước khi dạy con thì những vòng lặp tổn thương hoàn toàn có thể được phá vỡ. Khi đó, gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng một đứa trẻ trưởng thành, mà còn là nơi chữa lành cho cả hai thế hệ.