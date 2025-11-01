“Kiếp nạn” thuê người giúp việc dậy sóng MXH: Làm 30 ngày nghỉ 14 ngày, vay tiền không trả còn dọa hại con chủ nhà!

Mới đây, mạng xã hội Threads dậy sóng vì câu chuyện của một người mẹ trẻ thuê giúp việc nhưng lại phải đối mặt với hàng loạt rắc rối không ngờ tới. Từ việc nghỉ làm thất thường, liên tục vay tiền không trả, cho đến lời dọa nạt động đến đứa con nhỏ trong nhà, tất cả khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và lo ngại cho vấn đề an toàn của những gia đình đang thuê người giúp việc.

Trong bối cảnh vật giá leo thang, nhu cầu tìm người phụ giúp việc nhà ngày càng cao, câu chuyện này không chỉ là một "tai nạn nghề" mà còn là lời cảnh tỉnh về sự mất cân bằng giữa lòng tốt và niềm tin trong xã hội hôm nay.

Khi lòng thương bị lợi dụng

Theo chia sẻ của chủ bài đăng, người giúp việc trong thời gian 30 ngày nhưng xin nghỉ gần một nửa số ngày vì đủ mọi lý do: Con bị đánh, cãi nhau với chồng, con ốm, cầm xe máy, không có tiền xăng… Người chủ vì thương hoàn cảnh ba đứa con nhỏ nên nhiều lần bỏ qua, thậm chí ứng tiền trước để giúp đỡ.

Thế nhưng khi tình thương bị lợi dụng quá nhiều, mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Người giúp việc này không chỉ nghỉ ngang mà còn cắt liên lạc. Khi chủ nhà nhắn tin nhắc khéo về khoản tiền đã ứng, người kia liền quay sang chửi bới, đe dọa, thậm chí dằn mặt rằng "con mi học cũng *** yên đâu", ngụ ý sẽ động đến đứa nhỏ vì biết rõ trường lớp bé học.

Chủ nhà chia sẻ: "Kiếp nạn thuê người giúp việc. Làm 30 ngày xin nghỉ hết 14 ngày, con đau, con bị đánh, cãi nhau với chồng, cầm xe máy … Mình thấy thương hoàn cảnh 3 đứa con nên giúp hết lần này đến lần khác. Thế mà đùng cái nghỉ ngang, nhắc đến tiền là hù dọa đụng đến bé nhỏ nhà mình (vì đưa đón nên biết trường lớp)… Số tiền nhỏ thôi nhưng làm mình sợ quá !!!"

Câu chuyện này khiến nhiều người giật mình, bởi không ít gia đình từng gặp tình huống tương tự. Giữa thời buổi bão giá, thuê được người giúp việc đã khó, giữ được người càng khó hơn. Nhiều gia đình chấp nhận chi trả mức lương cao, hỗ trợ ăn ở, ứng tiền liên tục để giữ người, nhưng kết cục lại nhận về những "vết xước" lòng tin.

Một số người giúp việc thiếu trách nhiệm, lấy lý do cá nhân để nghỉ đột ngột, thậm chí coi việc ứng tiền là chuyện bình thường. Nhiều chủ nhà, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ hoặc người già, không muốn gây căng thẳng nên đành nhẫn nhịn, coi như "mất tiền mua kinh nghiệm". Nhưng khi vấn đề vượt quá giới hạn, như trong câu chuyện nói trên từ vay tiền đến dọa nạt thì đó không còn là chuyện riêng tư nữa, mà đã chạm đến phạm trù an toàn cá nhân và tâm lý của trẻ nhỏ.

Cư dân mạng lên tiếng: "Đừng im lặng, phải báo công an"

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc. Nhiều người khuyên chủ nhà nên lập tức thu thập bằng chứng, lưu lại tin nhắn, giọng nói, báo công an để đảm bảo an toàn cho bản thân và con.

Một tài khoản bình luận: "Đừng sợ, chị phải báo công an ngay. Việc đã liên quan đến lời đe dọa thì không còn là chuyện nhỏ nữa".

Một người khác chia sẻ kinh nghiệm: "Em bé chắc còn nhỏ, chị nên báo cô giáo để họ cảnh giác, không cho người lạ đến đón. Nếu chị ở chung cư thì báo ban quản lý, nhờ họ kiểm soát ra vào để đảm bảo an ninh".

Những lời khuyên này cho thấy nhận thức cộng đồng ngày càng cao trong việc bảo vệ bản thân trước các hành vi bạo ngôn, hăm dọa. Dù chỉ là lời nói, nhưng khi xuất phát từ người từng biết rõ địa chỉ, lịch sinh hoạt của gia đình, mức độ nguy hiểm không thể xem nhẹ.

Làm gì để tránh "bẫy" khi thuê người giúp việc?

Chuyên gia trong lĩnh vực lao động - việc làm cho rằng, thuê người giúp việc thời nay cần có hợp đồng rõ ràng, xác minh danh tính và tuyển chọn qua các kênh uy tín. Việc giao phó nhà cửa, trẻ nhỏ cho người lạ là vấn đề liên quan đến an toàn, nên không thể chỉ dựa vào cảm tính.

Người thuê nên:

- Kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân, hộ khẩu, xác nhận nhân thân.

- Nếu có thể, nên thuê qua trung tâm có uy tín, yêu cầu cung cấp lý lịch rõ ràng.

- Có thỏa thuận bằng văn bản, ghi rõ trách nhiệm, chế độ nghỉ, ứng lương, tránh mâu thuẫn về sau.

- Không nên cho vay hoặc ứng tiền vượt mức cần thiết nếu không có đảm bảo.

- Khi phát sinh mâu thuẫn hoặc hành vi đe dọa, cần báo công an ngay, tránh xử lý cảm tính.

Ngoài ra, các gia đình có con nhỏ cần đặc biệt chú ý không để người giúp việc tự ý đưa đón trẻ khi chưa có sự giám sát. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy trao đổi với giáo viên, nhà trường để phối hợp bảo vệ trẻ.

Thời bão giá, chi phí sinh hoạt tăng cao khiến cả người thuê và người được thuê đều áp lực. Tuy nhiên, không thể vì khó khăn mà biến lòng tốt của người khác thành mục tiêu để lợi dụng. Câu chuyện "giúp việc vay tiền, dọa hại con chủ" là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả hai phía: Người thuê cần tỉnh táo, người làm nghề giúp việc cũng cần giữ đạo đức, uy tín nếu muốn bám nghề lâu dài.

Bởi một khi niềm tin bị phá vỡ, hậu quả không chỉ là mất tiền mà còn là mất an toàn và sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình.