Hoa ly kép mang vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy và mùi hương quyến rũ nên những năm gần đây luôn là "chân ái" trong phòng khách dịp Tết của hội chị em. Dù giá thành có nhỉnh hơn ly đơn truyền thống khá nhiều, các bà nội trợ vẫn không tiếc hầu bao để rước về một bình hoa tráng lệ.

Thế nhưng, đời không như là mơ, không ít người phải dở khóc dở cười khi bỏ ra số tiền không nhỏ mà lại gặp cảnh nụ thì ủ rũ, cánh thì cháy đen thui. Cuộc dạo chơi với cái đẹp đôi khi cũng lắm chông gai, và bài học từ "kiếp nạn" dưới đây chắc chắn sẽ là kinh nghiệm xương máu cực kỳ hữu ích cho những ai đam mê loài hoa vương giả này vào những mùa Tết năm sau.

Nỗi lòng của "khổ chủ" và sự thật bẽ bàng sau những cành hoa giá cao

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội quy tụ đông đảo chị em yêu nhà nghiện hoa, tài khoản có tên "Đậu Đậu" đã đăng tải bức ảnh bình hoa ly kép của mình kèm theo dòng trạng thái đầy bất lực: "Kiếp nạn ly kép, 3 năm liên tục bị dính như này, buồn quá... Mọi người cho em biết đây là bị gì để sau em biết đường, ngày thường em mua đẹp tươi mà sao Tết đen thế không biết". Trong bức ảnh đính kèm, những nụ hoa ly kép thay vì bung nở thành từng lớp cánh xếp chồng lên nhau duyên dáng thì lại nằm bẹp dí, mép cánh chuyển sang màu nâu vàng như bị cháy, trông vô cùng xót xa.

Câu chuyện của chị Đậu Đậu ngay lập tức chạm đúng "chỗ ngứa" của rất nhiều bà nội trợ khác. Thay vì đón một cái Tết rực rỡ ngát hương, nhiều người lại phải ngậm ngùi nhìn bình hoa đắt tiền lụi tàn từng ngày mà không hiểu mình đã sai ở bước nào. Việc cắm hoa ngày thường suôn sẻ nhưng cứ đến dịp lễ Tết lại thất bại là một nghịch lý khiến ai cũng phải đau đầu tìm câu trả lời.

Lời giải mã từ hội chị em sành hoa: "Thủ phạm" giấu mặt khiến ly kép cháy cánh

Ngay dưới khu vực bình luận, hàng loạt những "chuyên gia" cắm hoa tại gia đã vào cuộc để bắt bệnh cho bình ly kép kém may mắn này. Phân tích đầu tiên và cũng được nhiều người đồng tình nhất chính là việc người mua đã mua nhầm phải hoa đông lạnh. Vào dịp cận Tết, nhu cầu tiêu thụ hoa tăng vọt nên nhiều nhà vườn hoặc tiểu thương đã thu hoạch hoa từ sớm và đưa vào kho lạnh để bảo quản chờ được giá. Khi những cành hoa này được mang ra chợ bán, chúng gặp phải sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột (sốc nhiệt) khiến các nếp cánh mỏng manh bên ngoài bị tổn thương, dẫn đến hiện tượng thâm đen và "cháy cánh" không thể nở bung ra được.

Bên cạnh yếu tố trữ lạnh, một nguyên nhân phổ biến khác xuất phát từ chính thói quen cắm hoa của người chơi: Tháo lưới bảo vệ quá muộn. Hoa ly kép có cấu trúc hàng chục lớp cánh đan xen rất dày đặc, để di chuyển đường xa, người ta thường bọc một lớp lưới xốp bên ngoài nụ. Nhiều chị em cắm hoa vào bình nhưng lại tiếc hoặc quên tháo lớp lưới này ra ngay. Khi hoa ngậm đủ nước và bắt đầu có dấu hiệu bung nở, lực nở bên trong bị lớp lưới chật chội bên ngoài o ép, rịt chặt lại khiến các viền cánh cọ xát vào nhau gây dập nát, thâm đen và cuối cùng là tịt ngòi vĩnh viễn.

Kinh nghiệm "sống còn" để có bình ly kép bung nở rực rỡ vào dịp Tết năm sau

Để không đi vào vết xe đổ của chị Đậu Đậu và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa vương giả này, chị em hãy ghim ngay những bí kíp chọn và chăm sóc hoa dưới đây:

- Nhận diện hoa tươi và hoa ướp lạnh: Khi mua hoa ngoài chợ, hãy quan sát thật kỹ phần lá và gốc. Cành hoa tươi mới cắt sẽ có phần lá xanh bóng, cứng cáp và gốc cắt còn mới. Nếu thấy lá có dấu hiệu nhũn, hơi vàng úa hoặc rụng tả tơi, bóp nhẹ vào phần cuống nụ thấy mềm oặt thì 90% đó là hoa đã nằm trong kho lạnh từ lâu, tuyệt đối không nên mua dù giá có rẻ đến mấy.

- Giải phóng nụ hoa ngay lập tức: Ngay khi rước hoa về đến nhà và bắt đầu sơ chế, việc đầu tiên bạn cần làm là nhẹ nhàng tuốt bỏ toàn bộ lớp lưới bọc nụ. Hãy để cho những cánh hoa được "thở" và có không gian giãn nở. Đừng đợi đến lúc cắm xong xuôi lên bình hoặc thấy nụ hé rồi mới tháo vì lúc đó cánh hoa đã bị tổn thương ít nhiều.

- Không xịt nước trực tiếp lên nụ hoa: Với các loại hoa khác, bạn có thể xịt phun sương để tạo độ ẩm, nhưng với ly kép thì đây là điều tối kỵ. Nước đọng lại giữa vô vàn lớp cánh san sát nhau sẽ không thể bốc hơi kịp, tạo môi trường hoàn hảo cho nấm mốc phát triển, khiến nụ hoa bị thối nhũn từ bên trong và rụng lả tả trước khi kịp khoe sắc.

- Dinh dưỡng và vị trí đặt bình hoa: Hãy cắt xéo gốc 45 độ bằng dao sắc để hoa hút nước tốt nhất. Luôn sử dụng gói dưỡng hoa (flower food) pha vào nước cắm và thay nước định kỳ 2-3 ngày/lần. Đặc biệt, hãy đặt bình hoa ở nơi thoáng mát, tránh hướng gió quạt thổi trực tiếp hoặc ngay dưới họng điều hòa để cánh hoa không bị mất nước dẫn đến khô héo.

Hy vọng với những kinh nghiệm thực tế này, Tết năm sau chị em sẽ tự tin trổ tài cắm được những bình ly kép hoàn hảo, hoa nở to bằng cái bát, thơm ngát từ trong nhà ra ngoài ngõ để đón một năm mới thật nhiều rực rỡ và may mắn!