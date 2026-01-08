Kiến trúc sư 20 năm kinh nghiệm tiết lộ: Chọn tầng nào cũng được, nhưng đây mới là 'căn hộ vàng' để an cư

Trong nhiều năm qua, câu hỏi “nên mua căn hộ tầng mấy” luôn khiến người mua nhà băn khoăn. Người thích tầng thấp vì tiện đi lại, người chuộng tầng cao vì thoáng đãng, ít ồn ào. Tuy nhiên, theo kiến trúc sư Hạ Giang (Trung Quốc) - người có hơn 20 năm kinh nghiệm thiết kế và tư vấn nhà ở cho biết việc chọn tầng chỉ là một trong những yếu tố mà gia chủ cần lưu ý. Thứ quyết định một căn hộ có thực sự đáng sống hay không còn nằm ở những chi tiết thường bị bỏ qua.

Ông Hạ Giang cho rằng khái niệm “căn hộ vàng” không gắn chặt với tầng cao hay thấp, mà là sự tổng hòa của không gian, ánh sáng, thông gió và khả năng thích nghi lâu dài.

Tầng cao hay thấp không còn là vấn đề cốt lõi

Theo kiến trúc sư này, trước đây người mua thường tránh tầng thấp vì sợ ẩm, ồn ào, thiếu riêng tư. Đồng thời, nhiều người e ngại tầng quá cao do thang máy đông, và rủi ro khi mất điện. Nhưng với các khu chung cư hiện đại, những hạn chế này đã được cải thiện đáng kể nhờ hệ thống thông gió, cách âm và quản lý tòa nhà tốt hơn.

“Ở các dự án mới, nếu chất lượng xây dựng đạt chuẩn, tầng 5 hay tầng 18 không tạo ra khác biệt quá lớn về trải nghiệm sống. Điều quan trọng hơn là vị trí căn hộ trong mặt bằng,” ông nhấn mạnh.

Theo kinh nghiệm của KTS Hạ Giang, những căn hộ được xem là “vàng” thường nằm ở khu vực giữa của tòa nhà theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Không nhất thiết là tầng trung tâm chính xác, nhưng tránh hai thái cực: quá sát mặt đất hoặc quá gần tầng mái.

Bởi các tầng quá thấp dễ chịu ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn sinh hoạt chung. Trong khi các tầng sát mái lại chịu tác động trực tiếp của nắng nóng, mưa gió.

Ánh sáng và thông gió mới là ‘chìa khóa an cư’

Yếu tố được ông Giang đánh giá cao nhất chính là khả năng đón sáng tự nhiên và thông gió. Một căn hộ dù ở tầng nào cũng trở nên đáng sống, nếu phòng khách và phòng ngủ chính sở hữu cửa sổ lớn, không bị che chắn bởi các công trình xung quanh.

Mặt bằng vuông vức, ít cột mới là lựa chọn thông minh

Một điểm nữa thường bị người mua bỏ qua là hình dạng căn hộ. Theo kiến trúc sư Trung Quốc, căn hộ “vàng” phải có mặt bằng gọn gàng, ít góc chết. “Căn hộ vuông vức không chỉ dễ bố trí nội thất mà còn linh hoạt khi gia đình thay đổi nhu cầu theo thời gian, từ lúc có con nhỏ đến khi về già,” ông Hạ Giang cho biết.

Yên tĩnh và riêng tư quan trọng hơn view đẹp

Nhiều người sẵn sàng trả thêm tiền cho căn hộ có tầm nhìn đẹp. Tuy nhiên, ông Giang lại cho rằng nếu căn hộ nằm sát thang máy, hoặc trục giao thông nội khu, trải nghiệm sống sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt. “Căn hộ vàng không cần view quá ngoạn mục, nhưng phải đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi,” ông nhấn mạnh.

Từ góc nhìn của một người làm nghề lâu năm, kiến trúc sư Hạ Giang cho rằng mua nhà không nên chạy theo trào lưu hay những tiêu chí ngắn hạn. Một căn hộ đáng sống là nơi đáp ứng tốt nhu cầu hiện tại, đồng thời đủ linh hoạt cho tương lai.

“Tầng nào cũng có thể ở, nhưng căn hộ vàng là căn hộ khiến bạn cảm thấy dễ chịu mỗi ngày, không mệt mỏi vì những bất tiện nhỏ nhặt”, ông kết luận.