Kiên quyết không tăng giá điện, một nước Đông Nam Á chấp nhận gồng lỗ 80 triệu USD

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết chính phủ vẫn duy trì giá điện hiện tại bất chấp chi phí năng lượng toàn cầu tăng cao do căng thẳng ở Trung Đông.

Trong bài phát biểu ngày 27/5 tại tỉnh Tboung Khmum, Thủ tướng Hun Manet chia sẻ rằng Tập đoàn điện lực quốc gia Campuchia (EDC) đã chịu lỗ khoảng 80 triệu USD nhằm duy trì giá điện ổn định cho người tiêu dùng.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng trong khi nhiều quốc gia đã tăng giá điện để đối phó với giá nhiên liệu tăng cao, Campuchia ưu tiên ổn định giá cả để bảo vệ sức mua của các hộ gia đình và hỗ trợ sự ổn định kinh tế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Keo Rottanak cho rằng giá điện ổn định ở Campuchia là nhờ vào nguồn năng lượng nội địa đa dạng, bao gồm thủy điện, năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng thay thế khác.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Keo Rottanak khẳng sẽ không tăng giá điện, đồng thời cho biết đây là chính sách của chính phủ ngay từ đầu nhằm giảm thiểu tác động từ cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

“Nguồn cung điện phải tiếp tục duy trì cho người dân, bao gồm cả các ngành công nghiệp, và giá điện phải giữ nguyên”, ông nói trong cuộc họp của Phòng Thương mại Quốc tế Campuchia vào ngày 6/5.

Chính phủ đã "thực hiện cam kết" duy trì giá điện và nguồn cung ổn định bằng cách gánh thêm chi phí dù giá than, chiếm "hơn 30% trong cơ cấu sản xuất điện", đã tăng trên toàn cầu.

“Tại sao giá than lại tăng? Bởi vì khi khai thác than ở mỏ, chúng ta cần máy ủi, máy xúc, và khi giá dầu diesel tăng lên, toàn bộ hoạt động khai khoáng sẽ trở nên tốn kém hơn", bộ trưởng cho hay.

Theo Kiri Post