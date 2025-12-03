Kiến nghị chế độ, bảo hiểm y tế cho người trong Quân đội 5-15 năm đã phục viên, xuất ngũ trước 1995

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến; trong đó có nội dung: “Cử tri xã Gia Hiệp đề nghị sửa đổi các quy định liên quan đến việc giải quyết chế độ cho các đối tượng đã từng công tác trong Quân đội, có thời gian phục vụ từ 5 năm đến dưới 15 năm đã phục viên, xuất ngũ trước năm 1995 về địa phương, đồng thời quan tâm hỗ trợ được cấp thẻ bảo hiểm y tế”.

Ngày 01/12/2025, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Nội dung kiến nghị của cử tri có phạm vi lớn và chưa cụ thể; do đó, Bộ Quốc phòng chưa có cơ sở để trả lời chi tiết nội dung kiến nghị nêu trên. Tuy nhiên, từ năm 2002 đến năm 2011, trên cơ sở chủ trương của Đảng và điều kiện kinh tế - xã hội đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định (Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011) quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; trong đó, có đối tượng công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ từ năm 2004 trở về trước, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ bệnh binh, chế độ mất sức lao động hằng tháng.

Theo quy định tại các Quyết định nêu trên, các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, ngoài được giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng tháng (tùy theo số năm công tác thực tế trong Quân đội), nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; và khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, ngày 29/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025; theo đó, đã bổ sung đối tượng, điều kiện hưởng chế độ hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước bảo đảm; trong đó, các trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và các trường hợp có từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo, quán triệt tuyên truyền, phổ biến đến cử tri về các chính sách nêu trên; đồng thời, giám sát việc thực hiện chính sách theo quy định.