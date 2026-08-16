Kiến kéo cả đàn vào nhà báo điều gì?

Một vài con kiến xuất hiện trong nhà không phải chuyện lạ, nhưng nếu chúng bỗng kéo thành hàng dài qua cửa, chân tường hay len vào tận bếp, đó lại là dấu hiệu đáng để gia đình chú ý.

Kiến có khả năng tìm kiếm thức ăn và xây dựng đường đi rất hiệu quả. Chỉ cần một vài cá thể phát hiện được nguồn thức ăn phù hợp, cả đàn có thể nhanh chóng xuất hiện theo đường mùi mà chúng để lại. Bởi vậy, hiện tượng hôm trước chỉ thấy vài con, hôm sau đã thành một hàng kiến dài không hề hiếm. Trong một số quan niệm, kiến thường được liên tưởng tới sự chăm chỉ, tích lũy và đời sống có tổ chức. Tuy nhiên, kiến kéo đàn vào nhà không phải căn cứ để dự báo gia đình sắp có tài lộc hay gặp chuyện không may. Nếu hiện tượng xảy ra đột ngột hoặc lặp lại nhiều ngày, những vấn đề thực tế của căn nhà mới là điều nên kiểm tra trước.

Kiến kéo đàn vào nhà có thể đang "báo" 3 vấn đề

Đầu tiên là trong nhà đang có nguồn thức ăn hấp dẫn chúng. Kiến có thể tìm đến những thứ rất nhỏ mà mọi người ít để ý như vụn bánh dưới bàn, đường rơi trong ngăn tủ, thức ăn của thú cưng, trái cây chín, đồ uống ngọt hoặc dầu mỡ quanh khu vực bếp. Một khi đã tìm được nguồn thức ăn, chúng có thể tạo thành tuyến di chuyển khá rõ từ tổ đến vị trí đó. Vì vậy, nếu thấy hàng kiến liên tục hướng về bếp hoặc tủ đựng thực phẩm, bạn nên kiểm tra kỹ thay vì chỉ lau phần kiến đang bò. Thực phẩm đã mở nên được đậy kín, mặt bàn và sàn cần làm sạch vụn thức ăn, đồng thời thùng rác cũng không nên để tồn đọng quá lâu.

Thứ hai là độ ẩm và nguồn nước. Không phải đàn kiến nào xuất hiện trong nhà cũng chỉ vì đồ ăn. Một số loài có thể tìm tới những khu vực có độ ẩm thích hợp hoặc nguồn nước, vì thế kiến xuất hiện quanh bồn rửa, nhà tắm, đường ống hay chân tường ẩm là dấu hiệu gia đình nên để mắt tới. Nếu kiến thường xuyên tập trung tại cùng một vị trí, mọi người có thể kiểm tra vòi nước, đường ống, khu vực dưới chậu rửa và những nơi có dấu hiệu thấm. Tất nhiên, thấy kiến không đồng nghĩa căn nhà chắc chắn đang rò nước, nhưng đây là một đầu mối đáng kiểm tra nếu đi kèm tường ẩm, mùi ẩm mốc hoặc bề mặt lâu khô.

Cuối cùng là những khe hở đang tạo đường vào nhà. Chân cửa, khe giữa tường và sàn, vết nứt nhỏ, vị trí đường ống xuyên tường hay các khe quanh cửa sổ đều có thể trở thành lối di chuyển của kiến. Đặc biệt, nếu tổ nằm ngay ngoài sân hoặc sát móng nhà, chỉ một khe nhỏ cũng đủ để chúng tạo thành đường đi cố định vào bên trong.

Hướng dẫn cách xử lý

Thay vì mất thời gian suy nghĩ kiến kéo đàn vào nhà là dấu hiệu may hay rủi, gia đình nên bắt tay vào kiểm tra và vệ sinh không gian sống. Bởi khi kiến xuất hiện thành hàng với số lượng lớn, điều cần quan tâm trước tiên là chúng đang bị thu hút bởi thứ gì, đi vào từ đâu và liệu trong nhà có vị trí nào đang tạo điều kiện cho chúng trú ngụ hay không. Bạn có thể bắt đầu từ những việc đơn giản sau:

- Lau sạch đường kiến di chuyển: Kiến thường để lại dấu vết hóa học để những con khác lần theo. Vì vậy, sau khi xử lý kiến, nên vệ sinh kỹ khu vực chúng từng đi qua bằng nước và chất tẩy rửa gia dụng phù hợp thay vì chỉ quét bỏ.

- Cất kín thực phẩm: Đường, bánh kẹo, trái cây chín, thức ăn thú cưng và các thực phẩm đã mở nên được đựng trong hộp kín. Đồng thời, cần chú ý cả những vụn thức ăn nhỏ dưới bàn, gầm tủ hoặc cạnh bếp.

- Giữ bếp và khu vực ăn uống sạch, khô: Lau ngay nước ngọt, dầu mỡ hoặc thức ăn bị đổ; không để bát đĩa bẩn quá lâu và đổ rác thường xuyên. Khu vực dưới chậu rửa cũng nên được giữ khô nếu có thể.

- Lần theo đường kiến để tìm lối vào: Nếu kiến liên tục xuất hiện từ một khe cố định, gia đình nên kiểm tra chân tường, khung cửa, cửa sổ và những vị trí đường ống xuyên tường. Các khe hở có thể được bịt lại bằng vật liệu phù hợp sau khi xác định và xử lý nguyên nhân.

- Không xử lý tùy tiện khi kiến xuất hiện quá nhiều: Nếu kiến liên tục quay trở lại dù nhà đã được vệ sinh và nguồn thức ăn đã được kiểm soát, tổ có thể nằm trong hoặc rất gần công trình. Khi đó, việc xác định đúng loài và vị trí tổ sẽ hiệu quả hơn so với liên tục xịt hóa chất vào những con kiến đang nhìn thấy.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo