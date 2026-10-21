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Kiểm tra tại một trường tiểu học lúc 23 giờ: Bắt Đinh Xuân Tỵ SN 2001

Duy Anh
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Ngày 20/10, Công an xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12/10, tại một trường tiểu học trên địa bàn, tổ công tác Công an xã phát hiện Đinh Xuân Tỵ (sinh năm 2001, trú tại thôn Hợp Hòa) có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 10 viên nén màu hồng. Tỵ khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, mang theo để sử dụng trái phép.

- Ảnh 1.

Đối tượng Đinh Xuân Tỵ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Ngày 20/10, căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Xuân Tỵ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ hình sự Kiều Phi Hùng SN 2001 và đồng phạm
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