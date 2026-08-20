Kiểm tra quán Cafe Bảo An lúc 20h50, bắt chủ quán Nguyễn Thị Dung SN 1979

Thời điểm kiểm tra, Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Dung có hành vi chứa chấp cho 2 đôi nam, nữ đang mua, bán dâm.

Hồi 20 giờ 50 phút ngày 09/8/2026, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công an xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tại quán Cafe Bảo An có địa chỉ tại thôn Hải Đông, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh do Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại: thôn Đại Xuân, xã Vĩnh Hoà, thành phố Hải Phòng làm chủ, quản lý.

Thời điểm kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Dung có hành vi chứa chấp cho 02 đôi nam, nữ đang mua, bán dâm tại 02 phòng trong quán để thu lời bất chính gồm: B.T.H, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Lào Cai đang có hành vi bán dâm cho T.L.L, sinh năm 2008, trú tại tỉnh Lai Châu và B.T.T, sinh năm 1991, trú tại tỉnh Bắc Ninh đang có hành vi bán dâm cho T.L.T, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Lai Châu.

Bị can Nguyễn Thị Dung. Ảnh: CA Quảng Ninh

Quá trình khai thác, đấu tranh xác định: Nguyễn Thị Dung thuê ngôi nhà số 04 thuộc thôn Hải Đông, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh để mở quán bán nước giải khát đề biển hiệu "Cafe Bảo An". Do quán nước có ít khách, thu nhập không ổn định nên từ tháng 4/2024, Dung nảy sinh ý định liên hệ với một số phụ nữ không có việc làm ổn định, đưa họ về ở tại quán và nuôi ăn, khi khách có nhu cầu mua dâm, Dung sẽ bố trí các nhân viên này bán dâm ngay tại các phòng trong quán để kiếm thêm thu nhập.

Dung và các nhân viên ăn chia tiền từ việc bán dâm cụ thể: giá bán dâm khách "đi nhanh" (khoảng 40 phút) từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng; trong đó, người bán dâm được hưởng từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, còn Dung được hưởng 200.000 đồng. Trường hợp khách có nhu cầu qua đêm, giá bán dâm là 1.000.000 đồng; gái bán dâm được hưởng từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng, còn Dung được hưởng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dung về hành vi "chứa mại dâm" và "môi giới mại dâm" theo quy định tại khoản 1, Điều 327 và khoản 1, Điều 328 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng, điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Thông qua vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn mại dâm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí như quán cà phê, nhà hàng, quán karaoke, bar, pub… Tuân thủ, chấp hành đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.