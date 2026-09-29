Kiểm tra phòng trọ lúc 21 giờ 10 phút, bắt Nguyễn Duy Phương SN 1994 và một người khác

Ngày 29/8, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an phường Tam Phước đã phát hiện một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ, bắt 2 đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 24/9, Công an phường Tam Phước kiểm tra một phòng trọ thuộc tổ 38, khu phố Long Khánh.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1994, thường trú tại xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long) và Dương Văn Bé (sinh năm 1982, thường trú tại khu phố Long Đức, phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra hiện trường, Công an phường phát hiện dưới nền phòng trọ 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và 1 bật lửa gas.

Qua đấu tranh, Phương và Bé khai nhận đã tổ chức cho Nguyễn Hoàng Nghiêm cùng sử dụng ma túy tại phòng trọ của Phương.

2 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Công an phường Tam Phước đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc góp phần ngăn chặn tình trạng lợi dụng các khu nhà trọ, phòng trọ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.