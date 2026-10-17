Kiểm tra phòng trọ lúc 14 giờ 20 phút, công an bắt khẩn cấp Lê Công Yến Thanh SN 1993

Lê Công Yến Thanh cùng 3 đối tượng khác bị bắt khẩn cấp vì có liên quan đến ma túy.

Ngày 16/10, Công an phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an phường phát hiện một phòng trọ tại Tổ 34, khu phố 4C (nay là khu phố 4), phường Trảng Dài có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Theo đó, vào lào lúc 14 giờ 20 phút ngày 13/10, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra cư trú tại đây, phát hiện 5 người có liên quan. Qua test nhanh, cả 5 người đều dương tính với Methamphetamine. Tại phòng trọ, lực lượng chức năng còn phát hiện một bộ dụng cụ nghi dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhau, lần gần nhất vào ngày 11/10/2026 tại phòng trọ nói trên.

Nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả xác minh ban đầu, Công an phường Trảng Dài đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm Lê Công Yến Thanh (sinh năm 1993), Lê Tấn Hiếu (sinh năm 1991), Lê Văn Minh (sinh năm 1989) và Lê Xuân Hùng (sinh năm 1988), để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ ma túy len lỏi vào các khu nhà trọ, khu dân cư, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc chủ động quản lý địa bàn, kiểm tra cư trú và kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở.

Công an phường Trảng Dài khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Các chủ nhà trọ cần thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, quản lý cư trú, chủ động phát hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi có dấu hiệu nghi vấn.

Mỗi người dân cần tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần ngăn chặn ma túy xâm nhập vào gia đình và cộng đồng.