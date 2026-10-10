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Kiểm tra phòng trọ, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Thảo SN 1998 và 2 người

Trang Anh
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Kiểm tra phòng trọ ở tổ 16A, khu phố Hóa An phát hiện Huỳnh Tấn Lân, Nguyễn Thị Thanh Thảo và Vũ Hoàng Long có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai ngày 9/10/2026 cho biết đang lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng Huỳnh Tấn Lân (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1998) và Vũ Hoàng Long (sinh năm 1997) về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an phường Biên Hòa kiểm tra phòng trọ ở tổ 16A, khu phố Hóa An phát hiện Huỳnh Tấn Lân, Nguyễn Thị Thanh Thảo và Vũ Hoàng Long có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 01 gói tinh màu trắng (nghi là ma túy đá) và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

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Các đối tượng cùng tang vật - Ảnh: Công an Đồng Nai

Kết quả test nhanh xác định cả 03 đối tượng đều dương tính ma túy loại Methamphetamine. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy tại phòng trọ vào các ngày 15/9, 18/9 và 23/9/2026.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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Công an đề nghị khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu đánh bạc trái phép, người dân cần kịp thời thông tin cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

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