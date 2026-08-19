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Kiểm tra nhà trọ lúc 16 giờ, công an bắt giữ Đinh Công Ngọc SN 1994

Trang Anh
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Đinh Công Ngọc hiện thuê trọ nhà ông Ng. ở thôn Liêu Thượng, xã Nguyễn Văn Linh.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 19/8/2026 cho biết Công an xã Nguyễn Văn Linh vừa phát hiện, bắt giữ vụ Tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 14/8/2026 tại thôn Liêu Thượng, xã Nguyễn Văn Linh.

Theo đó, khoảng 15 giờ 00 phút ngày 14/8/2026, tại phòng trọ số 5, thuộc khu nhà trọ của ông Nguyễn Đình Ng. địa chỉ: Thôn Liêu Thượng, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Công an xã Nguyễn Văn Linh bắt quả tang Đinh Công Ngọc, sinh ngày 07/4/1994, Hộ khẩu thường trú: thôn Tân Vinh, xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ, hiện thuê trọ nhà ông Ng. đang có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Đinh Công Ngọc tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Tiến hành thu giữ 01 gói giấy màu trắng, bên trong chứa chất cục bột màu trắngm Ngọc khai chất cục bột màu trắng là ma tuý (heroin). Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, xác định là Heroin (tên gọi Diacetylmorphine) tổng khối lượng là: 0,110g.

Ngày 17/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 14/8/2026 tại thôn Liêu Thượng. Hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra.

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