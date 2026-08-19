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Công an truy nã, kêu gọi Nguyễn Thị Duyên SN 1984 ra đầu thú

Trang Anh
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Cơ quan điều tra kêu gọi Nguyễn Thị Duyên nhanh chóng ra đầu thú để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 18/8/2026 đã ra thông báo truy nã và vận động Nguyễn Thị Duyên ra đầu thú. Cụ thể, ngày 28/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin (cũ) ban hành Quyết định truy nã số 01/QĐTN-ĐTTH đối với Nguyễn Thị Duyên (sinh ngày 12/4/1984 tại tỉnh Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam).

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 4, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin từ Công an Đắk Lắk, chỗ ở trước khi bỏ trốn của Nguyễn Thị Duyên là ở Thôn 4, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Để tạo điều kiện cho người bị truy nã được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và có cơ hội hòa nhập cộng đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 và Tòa án nhân dân khu vực 5 kêu gọi Nguyễn Thị Duyên nhanh chóng ra đầu thú để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đề nghị gia đình, người thân, bạn bè của Nguyễn Thị Duyên cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân và chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục và tạo điều kiện để Nguyễn Thị Duyên sớm ra đầu thú, chấp hành các quy định của pháp luật.

Quyết định truy nã Nguyễn Thị Duyên - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Việc ra đầu thú, thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan chức năng và khắc phục hậu quả là những tình tiết có thể được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét theo quy định của pháp luật khi giải quyết vụ án. Ngược lại, trường hợp tiếp tục lẩn trốn, chống đối hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mới sẽ bị xử lý theo quy định.

Mọi thông tin liên quan đến Nguyễn Thị Duyên hoặc việc ra đầu thú của người bị truy nã, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo cho cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân nơi gần nhất hoặc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: Số 333 đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 02623.818.568.

Công an tỉnh Đắk Lắk trân trọng đề nghị Nhân dân quan tâm, chia sẻ thông tin và tích cực phối hợp vận động Nguyễn Thị Duyên ra đầu thú, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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