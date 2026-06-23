HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kiểm tra một khách sạn, Công an TPHCM phối hợp bắt giữ 30 người

PHẠM DŨNG
|

Bất ngờ khám xét một khách sạn, Công an TPHCM đã phối hợp bắt giữ 30 người với nhiều hành vi khác nhau.

Ngày 23-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn tang vật các loại.

Theo Công an TPHCM, từ việc phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng khách sạn trên địa bàn, lực lượng Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) đã lần theo từng mắt xích, bóc gỡ thành công một đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, liên tuyến với quy mô lớn.

Kiểm tra một khách sạn, Công an TPHCM bắt trọn 30 người - Ảnh 1.
Kiểm tra một khách sạn, Công an TPHCM bắt trọn 30 người - Ảnh 2.

Các đối tượng bị Công an TPHCM bắt giữ

Đầu tháng 6-2026, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn và phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Không dừng lại ở việc xử lý những người trực tiếp sử dụng hoặc tổ chức sử dụng ma tuý, lực lượng công an xã nhận thấy phía sau nhóm đối tượng này còn tồn tại một mạng lưới cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy và các điều kiện phục vụ hoạt động phạm tội với quy mô lớn hơn rất nhiều.

Kiểm tra một khách sạn, Công an TPHCM bắt trọn 30 người - Ảnh 3.
Kiểm tra một khách sạn, Công an TPHCM bắt trọn 30 người - Ảnh 4.
Kiểm tra một khách sạn, Công an TPHCM bắt trọn 30 người - Ảnh 5.
Kiểm tra một khách sạn, Công an TPHCM bắt trọn 30 người - Ảnh 6.

Tang vật vụ án

Từ những thông tin ban đầu thu thập được, lực lượng công an đã tập trung rà soát, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu.

Đồng thời, từng bước làm rõ phương thức hoạt động, quy luật vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ ma túy của các đối tượng.

Quá trình đấu tranh được triển khai kiên trì, thận trọng, qua đó dần nhận diện toàn bộ đường dây phạm tội có tổ chức, hoạt động liên tỉnh với sự tham gia của nhiều đối tượng ở các khâu khác nhau.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an xã Đông Thạnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo xác lập chuyên án, với sự hướng dẫn, đồng hành của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy huy động nhiều lực lượng.

Các mũi trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp để đấu tranh triệt phá, bắt toàn bộ các đối tượng trong đường dây tội phạm nguy hiểm này.

Sau thời gian tập trung điều tra, truy xét, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ 30 đối tượng liên quan đến nhiều hành vi liên quan đến ma tuý.

Một 'họa sĩ' bị khởi tố vì vẽ bậy lên hàng rào công trình nghìn tỷ ở TPHCM
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Công an TPHCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại