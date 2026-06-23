Bất ngờ khám xét một khách sạn, Công an TPHCM đã phối hợp bắt giữ 30 người với nhiều hành vi khác nhau.

Ngày 23-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn tang vật các loại.

Theo Công an TPHCM, từ việc phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng khách sạn trên địa bàn, lực lượng Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) đã lần theo từng mắt xích, bóc gỡ thành công một đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, liên tuyến với quy mô lớn.

Các đối tượng bị Công an TPHCM bắt giữ

Đầu tháng 6-2026, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn và phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Không dừng lại ở việc xử lý những người trực tiếp sử dụng hoặc tổ chức sử dụng ma tuý, lực lượng công an xã nhận thấy phía sau nhóm đối tượng này còn tồn tại một mạng lưới cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy và các điều kiện phục vụ hoạt động phạm tội với quy mô lớn hơn rất nhiều.

Tang vật vụ án

Từ những thông tin ban đầu thu thập được, lực lượng công an đã tập trung rà soát, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu.

Đồng thời, từng bước làm rõ phương thức hoạt động, quy luật vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ ma túy của các đối tượng.

Quá trình đấu tranh được triển khai kiên trì, thận trọng, qua đó dần nhận diện toàn bộ đường dây phạm tội có tổ chức, hoạt động liên tỉnh với sự tham gia của nhiều đối tượng ở các khâu khác nhau.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an xã Đông Thạnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo xác lập chuyên án, với sự hướng dẫn, đồng hành của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy huy động nhiều lực lượng.

Các mũi trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp để đấu tranh triệt phá, bắt toàn bộ các đối tượng trong đường dây tội phạm nguy hiểm này.

Sau thời gian tập trung điều tra, truy xét, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ 30 đối tượng liên quan đến nhiều hành vi liên quan đến ma tuý.