Chi cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh VYSNEAKERS NHA TRANG do bà Nguyễn Thị Tường Vy làm chủ.

Công an tỉnh Khánh Hòa mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại phường Nha Trang.

Theo đó, tiếp tục triển khai đợt cao điểm xử lý hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 28/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 01 - Chi cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh VYSNEAKERS NHA TRANG (địa chỉ: số 01 Phù Đổng, phường Nha Trang) do bà Nguyễn Thị Tường Vy (sinh năm 1989, trú phường Nam Nha Trang) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh hơn 200 đôi giày mang nhãn “NIKE” - nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ các mặt hàng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tường Vy - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Nguyễn Thị Tường Vy đã thu mua giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng từ nhiều nguồn khác nhau với giá rẻ hơn nhiều so với hàng thật, sau đó bán lại để kiếm lời. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 220 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 20/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại phường Nha Trang; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tường Vy về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.