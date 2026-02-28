Kiểm tra đột xuất 2 địa điểm, thu giữ 6 tấn tang vật

Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 28/2 cho biết, vào sáng 27/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 09 tiến hành kiểm tra đột xuất hai kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò trên địa bàn xã Hoàng Giang và xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 6 tấn hàng không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối…

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang, sinh năm 1964 trú tại xã Thọ Long và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo, sinh năm 1984 trú tại xã Hoàng Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh chứa số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế với tổng khối lượng gần 6 tấn.

Trong quá trình kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên; trong đó có nhiều sản phẩm đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu hư hỏng nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.

Lực lượng chức năng kiểm tra số thực phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh: CA Thanh Hoá

Làm việc với lực lượng chức năng, các chủ hộ thừa nhận đã thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu trên địa bàn để tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số thực phẩm trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với các đối tượng liên quan.